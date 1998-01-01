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16 ноября
Выяснилось, куда поедут на новогодние праздники российские туристы-индивидуалы

Эксперты онлайн-агентства Kupibilet проанализировали бронирование новогодних авиабилетов по 2356 направлениям


Прага, Стамбул, Париж, Тель-Авив и Рим стали самыми популярными зарубежными направлениями у самостоятельных российских путешественников на новогодние каникулы, сообщили нашему порталу в пресс-службе онлайн-тревел-агентства.

При составлении рейтинга эксперты сервиса проанализировали бронирование билетов на даты праздников по 2356 направлениям и изучили изменение спроса на топовые города.

 

"Прага, Стамбул, Париж, Тель-Авив и Рим с вылетом из Москвы стали самыми популярными направлениями у россиян на новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января. При этом спрос на Стамбул в этом году вырос в шесть раз", — рассказали в компании.

В десятку востребованных городов также вошли Рига, Берлин, Варшава, Стокгольм и Барселона.

 

"При вылетах из Петербурга ситуация другая. Петербуржцы отдали предпочтение Германии: на первом месте Берлин, на девятом — столица Баварии Мюнхен. В топе Киев, Прага, Алматы, Тбилиси, Тель-Авив, Дели, Кишинев и Женева", — отметили в пресс-службе.

 

Среди российских направлений с вылетом из Москвы наибольший интерес у туристов вызвали Сочи, Краснодар и Ростов. При этом Санкт-Петербург, самое популярное направление в любое другое время, в новогоднем топе отсутствует.

Путешественники из Петербурга также отдали предпочтение Краснодару. В топе направлений – Уфа и Минеральные Воды. Москва на седьмом месте.

 

"В 2018 году самостоятельные российские путешественники бронируют билеты на новогодние каникулы более активно и осознанно. Так, все больше россиян стали планировать поездки на зимние выходные уже в июле", — уточнили в компании.

 

Напомним, что ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в этом году глубина продаж туров на Новый год оказалась ниже ожидаемой и рынок оживился только в ноябре. "Это говорит о том, что глубина продаж небольшая. Сейчас люди будут принимать окончательное решение, куда они поедут на Новый год, и к концу месяца картина сформируется. В совокупности спрос вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", — сказала она.

 

По словам эксперта, на глубину продаж влияет исключительно экономическая и финансовая ситуация.

"За последние два года наши туристы поняли, что курс может измениться внезапно. Может быть скачок инфляции, может быть повышение стоимости топлива. Может произойти масса вещей, из-за которых турист отложит поездку.  

Поэтому люди принимают решение более-менее в последний момент, когда уже все факторы ясны и никакой внезапности не может быть. Планировать вперед, когда ты все время думаешь о дестабилизирующих факторах, очень сложно", — подчеркнула Майя Ломидзе.

 

Она также сообщила, что, по статистике АТОР, первые места в рейтинге самых популярных направлений поездок россиян на новогодние каникулы сейчас занимают Таиланд и  Россия.

 "Мы видим заметный рост на тайском направлении. По предварительным прогнозам, Таиланд займет первое место по популярности на Новый год, на втором месте – Россия. При этом Таиланд и Россия борются за место в рейтинге предпочтений. В пятерку лидеров войдут также ОАЭ, Вьетнам и Турция", — отметила эксперт.

/TOURBUS.RU

 

 


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