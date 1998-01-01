Новости Ethiopian Airlines начинает полеты из Москвы в Аддис-Абебу Туроператоры обсуждают, вызовут ли интерес российских туристов новые рейсы из России в Эфиопию ведущего африканского авиаперевозчика

Крупнейшая авиационная группа Африки Ethiopian Airlines сообщила о запуске прямого рейса из Эфиопии в Россию. Как сообщили нам представители перевозчика, полетная программа стартует 5 декабря. Рейсы из Аддис-Абебы будут вылетать по понедельникам, средам и пятницам (рейс ET 0760), а из Домодедово борта авиаперевозчика будут подниматься в небо по вторникам, четвергам и субботам (ET 0761). На данный маршрут Ethiopian Airlines поставила Boeing 787 Dreamliner. Рейсы будут ночными - в обоих направлениях самолет будет взлетать поздним вечером, а прибывать в пункт назначения рано утром. Напомним, что Ethiopian Airlines неоднократно признавалась лучшей авиакомпаний Африки уровня 4*. На сегодня в ее парке – более ста современных лайнеров, летающих по 116 направлениям, включая 57 городов Африки. Благодаря новому маршруту нашим туристам будет, в частности, удобно добраться до пляжей и сафари-парков Кении и Танзании, с которыми у России пока что нет прямого авиасообщения. Как отметил гендиректор группы Ethiopian Airlines Теволде Гебре Мариам, «воздушная связь между странами на крыльях Ethiopian Airlines будет в значительной степени способствовать улучшению и укреплению многогранных отношений между Россией и Африкой. Мы верим, что запуск прямых рейсов сыграет определенную роль в увеличении потока российских туристов для знакомства с Эфиопией и другими африканскими странами. Россия станет последней страной БРИКС в нашей постоянно растущей глобальной сети». Комментируя нашему порталу эту новость, Вадим Шувалов, генеральный директор компании «Мама Африка», заявил: «Новость хорошая, но глобальных перемен в объемах авиаперевозки ожидать не стоит, прирост на направлении в итоге составит, я думаю, не более пары процентов. Лет пятнадцать назад эта новость могла бы привлечь внимание и как-то значительно изменить ситуацию на рынке, но не сейчас, когда многие крупные авиакомпании летают и в столицу России, и в Африку. Эфиопия – бедная страна с большим туристическим потенциалом. Для того чтобы развить этот потенциал, нужно лет десять упорно работать. Пока же Эфиопия – направление для маленьких тургрупп и индивидуальных поездок». В свою очередь, Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма туроператора KMP Group, которого сегодня цитирует АТОР, полагает, что, вероятно, прямые рейсы будут востребованы у бизнес-туристов, а также у эфиопов, которые учатся в московских вузах. «Нельзя исключать, что жители Эфиопии со временем проявят интерес к поездкам в Россию. Но в любом случае это вопрос не ближайшего будущего. К тому же, как показывает практика, запуская рейсы в Россию, та или иная страна все-таки рассчитывает на внутренний туризм, желает стимулировать именно въездной поток», – подчеркивает эксперт. Однако и в этом случае, по мнению г-на Макляровского, тоже пока нельзя рассчитывать на сколько-нибудь заметный спрос, ведь российские туристы достаточно слабо интересуются даже более знакомыми экзотическими странами Африки. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-ТУР», согласен с коллегой из KMP Group, он также считает, что заполнять рейсы будут в большинстве своем жители Эфиопии, приезжающие в Россию по всякого рода делам. При этом эксперт не исключает, что Эфиопия может стать пусть не массово, но востребована и на российском рынке, ведь этой многогранной африканской стране есть чем удивить туристов. «Если к популяризации направления на российском рынке подключится и национальный офис по туризму, то успех более чем возможен», – полагает Дмитрий Арутюнов. В свою очередь, Лада Попело, гендиректор компании «Карибский Клуб», считает, что «прямые рейсы могут дать толчок развитию направления, количество туристов возрастет. Тем более что Эфиопия очень интересная и дружественная России страна. Здесь можно выстроить удивительную экскурсионную программу: это и средневековые христианские монастыри, и дохристианский храм Йеха, «родственник» пирамидам Египта и Майя, озера и водопады, горы и вулканы». /TOURBUS.RU

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