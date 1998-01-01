Cловения, Словакия и Россия будут вместе развивать культурный туризм

Одним из первых мероприятий секции «Туризм» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, проходящего в городе на Неве с 15 по 17 ноября, стала международная конференция «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы», состоявшаяся вчера в Государственной академической капелле, - сообщает наш коррепондент в Северной столице.



Как подчеркнула в своем выступлении на конференции зам. министра культуры Алла Манилова, «культурный туризм для славянских стран - одна из самых главных территорий нашего сотрудничества, а туризм в целом - это популяризация культурного наследия друг друга».

В свою очередь, министр культуры Республики Словении Деян Прешичек согласился, что «культуры разных стран связываются благодаря туризму».

«Мы предлагаем обмениваться историческим прошлым, достояниями музеев, галерей и музыки - вместе сможем узнать больше, – считает он. - Наша культура тесно переплетается с культурами других стран и нужно не забывать, что политика постоянно меняется, а вот достояние искусства остается неизменным и общим».

«Нам нужно развивать совместный туризм, делиться культурным наследием и заниматься общественным просвещением, - добавил глава Программного офиса Совета Европы в России Петр Зих. - На данный момент 32 страны участвуют в совместном соглашении, к которому присоединяется все больше и больше стран: они дают базу, готовят квалифицированных специалистов. Эти маршруты соединяют определенные точки — города в России. Их надо делить по критериям: пейзажи, славянские памятники, славянские народы и так далее.

Россия на данный момент - партнер в четырех маршрутах, а 14 российских городов стали частью этих маршрутов».



Как считает министр культуры Словацкой Республики Любица Лашшакова, «культурно-познавательный маршрут имеет большое значение как представление культурных памятников наших стран. Это важно не только для «домашних» туристов, но и для иностранных, а заодно показывает культурное богатство страны.

Мы очень активно поддерживаем этот проект и стараемся помогать в реконструкции национального наследия разных стран».

В рамках международной конференции «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы» министры славянских стран заявили о желании создать три новых культурных маршрута, которые связаны между собой на территории Словакии. В частности, речь идет о трассе, посвященной искусству романского периода в Словакии, курортных городам ЮНЕСКО и культурному наследию в 18 исторических объектах, которые Словакия посчитала наиболее важными.

Кроме того, специалисты поделились опытом о том, как разные страны объединяются для формирования интересных маршрутов, а также подходами при формировании межрегиональных маршрутов. В частности, эксперты обсудили перспективные проекты культурных маршрутов, в числе которых были названы маршрут «Путь Петра Великого», а также «Славянские женщины-писатели XX века».

/TOURBUS.RU