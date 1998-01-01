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16 ноября
Cловения, Словакия и Россия будут вместе развивать культурный туризм
В рамках секции «Туризм» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла международная конференция «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы»
Одним из первых мероприятий секции «Туризм» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, проходящего в городе на Неве с 15 по 17 ноября, стала международная конференция «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы», состоявшаяся вчера в Государственной академической капелле, - сообщает наш коррепондент в Северной столице.
В свою очередь, министр культуры Республики Словении Деян Прешичек согласился, что «культуры разных стран связываются благодаря туризму».
«Мы предлагаем обмениваться историческим прошлым, достояниями музеев, галерей и музыки - вместе сможем узнать больше, – считает он. - Наша культура тесно переплетается с культурами других стран и нужно не забывать, что политика постоянно меняется, а вот достояние искусства остается неизменным и общим».
«Нам нужно развивать совместный туризм, делиться культурным наследием и заниматься общественным просвещением, - добавил глава Программного офиса Совета Европы в России Петр Зих. - На данный момент 32 страны участвуют в совместном соглашении, к которому присоединяется все больше и больше стран: они дают базу, готовят квалифицированных специалистов. Эти маршруты соединяют определенные точки — города в России. Их надо делить по критериям: пейзажи, славянские памятники, славянские народы и так далее.
Россия на данный момент - партнер в четырех маршрутах, а 14 российских городов стали частью этих маршрутов».
Мы очень активно поддерживаем этот проект и стараемся помогать в реконструкции национального наследия разных стран».
В рамках международной конференции «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы» министры славянских стран заявили о желании создать три новых культурных маршрута, которые связаны между собой на территории Словакии. В частности, речь идет о трассе, посвященной искусству романского периода в Словакии, курортных городам ЮНЕСКО и культурному наследию в 18 исторических объектах, которые Словакия посчитала наиболее важными.
Кроме того, специалисты поделились опытом о том, как разные страны объединяются для формирования интересных маршрутов, а также подходами при формировании межрегиональных маршрутов. В частности, эксперты обсудили перспективные проекты культурных маршрутов, в числе которых были названы маршрут «Путь Петра Великого», а также «Славянские женщины-писатели XX века»./TOURBUS.RU
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