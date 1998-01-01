Новости Путешествия оказались важнее, чем покупки и развлечения Компании Priority Pass и YouGov провели исследование предпочтений жителей девяти стран в проведении свободного времени

Компания YouGov провела исследование предпочтений в проведении свободного времени от имени Priority Pass, ведущей международной программы доступа в бизнес-залы аэропортов. В исследовании, которое было проведено в Великобритании, Саудовской Аравии, Австралии, Мексике, Индии, США, Китае, Южной Корее и России, приняли участие 10 тысяч респондентов из девяти стран. Опрос выявил новый тренд: люди по всему миру отдают все большее предпочтение поиску впечатлений, чем другим мотивам, например, шопингу. В рейтинге предпочтений он оказался на последнем месте. Вот как выглядит рейтинг предпочтений: Путешествия в другие страны

Внутренний туризм

Оздоровительный и спа-туризм

Поездки на несколько дней или на выходные в другую страну

Посещение ресторанов

Посещение кинотеатров

Посещение концертов, праздников, фестивалей и т.д.

Спортивный отдых за границей

Покупка предметов роскоши В исследовании отмечается, что вещи становятся для людей менее ценными, чем впечатления и новые знания. В будущем они будут иметь большее значение, чем приобретение материальных благ. Этот тренд стимулируется за счет увеличения роли социальных сетей во всех возрастных группах, так как посты о событиях и впечатлениях приобретают большее значение, чем демонстрация новых покупок и предметов роскоши. Досуг, направленный на получение впечатлений, будет в приоритете даже во время экономического кризиса. Эта тенденция наблюдается как у людей с высоким доходом, так и в других группах населения. «Не удивительно, говорит Кристофер Эванс, генеральный директор Collinson Group, куда входит Priority Pass, что туризм возглавляет рейтинг. Благодаря глобализации, снижению цен на поездки и усовершенствованию онлайн-сервисов, планировать и бронировать путешествия стало гораздо проще. При этом людям нужен дополнительный комфорт, который сделает их путешествия еще более приятными и особенными». Для этого и предназначены сервисы Priority Pass, хотя чтобы получить его нужно обладать определенными средствами. В России стать владельцем престижной карты можно, например, при наличии на банковском счете суммы не менее двух млн. рублей или весьма высокого оборота по карте. Опрос выявил немало любопытного: - 46% опрошенных предпочитают проводить отпуск дома и иногда отправляться в небольшие поездки внутри страны (42%), а 41% респондентов также отправляется в небольшие ознакомительные поездки за рубеж - Каждый пятый респондент (20%) заявил, что получает больше всего удовольствия от поездок в другие страны, и на такой вид досуга тратит в среднем около $ 1530 в год. Это почти вдвое больше, чем люди тратят на предметы роскоши – на них в среднем уходит $ 810. - 18% опрошенных отдают предпочтение оздоровительным и spa-турам. В целом по миру больше других такую форму путешествий ценят россияне (33%) и жители Саудовской Аравии (38%). Больше других за границу ездят жители Южной Кореи и Великобритании: 45% взрослого населения как минимум один раз в год выезжает на отдых в другие страны А самая популярная форма досуга в мире – ужин вне дома (59% опрошенных), в России – это посещение кинотеатров (68%). /TOURBUS.RU

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