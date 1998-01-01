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16 ноября
Путешествия оказались важнее, чем покупки и развлечения

Компании  Priority Pass и YouGov провели исследование предпочтений жителей девяти стран в проведении свободного времени


Компания YouGov провела исследование предпочтений в проведении свободного времени от имени Priority Pass, ведущей международной программы доступа в бизнес-залы аэропортов. В исследовании, которое  было проведено в Великобритании, Саудовской Аравии, Австралии, Мексике, Индии, США, Китае, Южной Корее и России, приняли участие 10 тысяч респондентов из девяти стран.

 

Опрос выявил новый тренд: люди по всему миру отдают все большее предпочтение поиску впечатлений, чем другим мотивам, например, шопингу. В рейтинге предпочтений он оказался на последнем месте. 

Вот как выглядит рейтинг предпочтений: 

  • Путешествия в другие страны
  • Внутренний туризм
  • Оздоровительный и спа-туризм
  • Поездки на несколько дней или на выходные в другую страну
  • Посещение ресторанов
  • Посещение кинотеатров
  • Посещение концертов, праздников, фестивалей и т.д.
  • Спортивный отдых за границей
  • Покупка предметов роскоши 

В исследовании отмечается, что вещи становятся для людей менее ценными, чем впечатления и новые знания. В будущем они будут иметь большее значение, чем приобретение материальных благ. Этот тренд стимулируется за счет увеличения роли социальных сетей во всех возрастных группах, так как посты о событиях и впечатлениях приобретают большее значение, чем демонстрация новых покупок и предметов роскоши.

Досуг, направленный на получение впечатлений, будет в приоритете даже во время  экономического кризиса. Эта тенденция наблюдается как у людей с высоким доходом, так и в других группах населения. 

 

«Не удивительно, говорит  Кристофер Эванс, генеральный директор Collinson Group, куда входит Priority Pass, что туризм возглавляет рейтинг. Благодаря глобализации, снижению цен на поездки и усовершенствованию онлайн-сервисов, планировать и бронировать путешествия стало гораздо проще. При этом людям нужен дополнительный комфорт, который сделает их путешествия еще более приятными и особенными». 

Для этого и предназначены сервисы Priority Pass, хотя чтобы получить его нужно обладать определенными средствами. В России стать владельцем престижной карты можно, например, при наличии на банковском счете суммы не менее двух млн. рублей или весьма высокого оборота по карте.    

 

Опрос выявил немало любопытного:

 - 46% опрошенных предпочитают проводить отпуск дома и иногда отправляться в небольшие поездки внутри страны (42%), а 41% респондентов также отправляется в небольшие ознакомительные поездки за рубеж

- Каждый пятый респондент (20%) заявил, что получает больше всего удовольствия от поездок в другие страны, и на такой вид досуга тратит в среднем около $ 1530 в год. Это почти вдвое больше, чем люди тратят на предметы роскоши – на них в среднем уходит $ 810.

- 18% опрошенных отдают предпочтение оздоровительным и spa-турам. В целом по миру больше других такую форму путешествий ценят россияне (33%) и жители Саудовской Аравии (38%).

 

Больше других за границу ездят жители Южной Кореи и Великобритании: 45% взрослого населения как минимум один раз в год выезжает на отдых в другие страны

А самая популярная форма досуга в мире – ужин вне дома (59% опрошенных), в России  – это посещение кинотеатров (68%).

/TOURBUS.RU


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