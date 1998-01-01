Новости Система Tax Free заработает в Эмиратах с 18 ноября Эксперты обсуждают, заинтересует ли туристов система возврата пятипроцентного налога на покупки, введенного в ОАЭ в начале этого года

Уже с 18 ноября туристы в ОАЭ смогут оформить возврат налога по системе Tax Free более чем в 4,5 тыс. розничных магазинах, сообщает журнал Gulf Business. "Возврат налога туристы смогут оформить в международных аэропортах Абу-Даби, Дубая и Шарджи", — пишет издание. Оператором Tax Free в ОАЭ выступит компания Planet. Для возврата налога путешественникам нужно совершить покупку минимум на 250 дирхам ($68). При оформлении Tax Free будет удержана комиссия 15% и фиксированная сумма 4,8 дирхам ($1,3) с каждого чека. Максимальная сумма возврата, которую можно будет получить в сутки – 10 тыс. дирхам ($2,7 тыс.). "Второй этап внедрения системы Tax Free стартует 16 декабря 2018 года. С этого дня туристы смогут получить возмещение во всех аэропортах и морских портах ОАЭ. Ожидается, что к системе присоединится еще больше магазинов", — отмечает журнал. Ранее сообщалось, что, согласно заявлению налоговой администрации ОАЭ, в аэропортах и других пограничных пунктах будут обустроены специально обозначенные зоны, в которых туристы смогут получить назад НДС со сделанных ими в период пребывания в стране покупок. При этом в этих зонах будет отсутствовать персонал – вся процедура возврата НДС будет полностью автоматизирована с помощью специальных электронных терминалов. Однако возврат НДС будет производиться только за товары, приобретенные у ритейлеров, зарегистрировавшихся в специальной электронной системе FTA. Халед Али Аль-Бустани, глава FTA, сообщил, что оператор системы Tax Free в ОАЭ должен будет подписать соответствующие соглашения с местными ритейлерами, предоставив им соответствующие программно-аппаратные средства для подключения к системе FTA для учета возврата НДС. Такая система будет получать данные непосредственно в режиме онлайн из торговых точек – с кассовых аппаратов, подключенных к интернету, и POS-терминалов. К системе может присоединиться любой розничный торговец. Комментируя нашему порталу эту новость, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ Тур», отметил: «С 1 января этого года в ОАЭ действительно впервые был введён налог на добавленную стоимость в размере 5%. Это уже привело к незначительному повышению цен, в том числе и на традиционно привлекательные товары для любителей шопинга в ОАЭ. По аналогии с большинством других стран мира, возвращающим туристам НДС при покупке товаров в стране с целью их последующего вывоза, ОАЭ приняли решение о введении системы Tax Free. При этом программы в ОАЭ, которые мы предлагаем, нельзя назвать «шопинг-турами». Шопинг для наших туристов – это скорее попутное занятие в свободное от отдыха время. Ведь у них, как правило, недостаточно для этого времени дома. Да и ряд товаров, предлагаемых в ОАЭ, не всегда можно найти в России, либо он у нас существенно дороже. Я думаю, что это нововведение может привлечь внимание к шопингу в ОАЭ, особенно в период традиционных летнего и зимнего торговых фестивалей. В любом случае, это весьма позитивное решение». /TOURBUS.RU

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