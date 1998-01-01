Новости Горячие новости Дети до 14 лет поедут на аэроэкспрессе за один рубль/ Российские авиаперевозчики попросили заранее предупреждать их о повышении цен на топливо/ МИД РФ предупредил о росте случаев заражения вирусом Зика в Индии

Дети до 14 лет поедут на аэроэкспрессе за один рубль Дети в возрасте до 14 лет смогут ездить на аэроэкспрессах за один рубль в период с 1 декабря 2018 по 15 января 2019 года, сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс". "Период проведения акции мы выбрали не случайно – это предпраздничные дни, в школах начинаются новогодние каникулы. В это время увеличивается количество пассажиров, путешествующих с детьми. В связи с этим в этом году мы решили сделать новогодний бонус для москвичей и гостей столицы, отправляющихся в поездку всей семьей – проезд для юных пассажиров в возрасте до 14 лет включительно всего за один рубль", – цитирует пресс-служба генерального директора компании Алину Бисембаеву. Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах "Аэроэкспресс" в аэропортах и на вокзалах. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех направлениях. Российские авиаперевозчики попросили заранее предупреждать их о повышении цен на топливо Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 российский авиакомпаний) обратилась в правительство с предложением ввести порядок изменения роста стоимости авиатоплива. "Мы обратились и в ФАС, и в правительство, чтобы был разработан порядок. Сегодня нет порядка в изменении цен на керосин. Мы не говорим о регулировании — мы говорим о порядке. Мы должны понимать, что нас ждет через три месяца хотя бы. А сейчас просто перед фактом ставят", — сказал президент АЭВТ Владимир Тасун журналистам в кулуарах проходящего сегодня в Москве форума "Крылья будущего". "Почему мы просим три месяца? Вы нам меняете цену керосина сегодня, а мы билеты продали уже на полгода вперед. Мы хотим хотя бы какой-то лаг иметь для размышлений, поменять тарифы. В принципе система простая: у тебя увеличиваются расходы — ты должен расходы чем-то покрыть. Расходы я могу закрыть одним источником — других у меня нет источников, как пассажир", — продолжил глава АЭВТ. Он также пояснил, что соответствующее предложение уже рассматривается в рамках поручения президента Владимира Путина по разработке механизма компенсации расходов авиакомпаний на керосин. МИД РФ предупредил о росте случаев заражения вирусом Зика в Индии В ряде индийских штатов регистрируется рост случаев заражения вирусом Зика, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "Индия – рост случаев заражения вирусом Зика. Наибольшее число инфицированных – в штатах Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Гуджарат", — говорится в Тwitter ДСКЦ. По информации Всемирной организации здравоохранения, вирус Зика переносят комары рода Aedes. Вирус также может передаваться половым путем. Симптомы болезни могут включать незначительное повышение температуры, кожную сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание или головную боль. Эти симптомы обычно сохраняются до семи дней. Доказано, что вирус Зика вызывает микроцефалию и синдром Гийена-Барре, изучается также его связь с другими неврологическими осложнениями. /TOURBUS.RU



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