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«Якутия» просит снять запрет на международные рейсы

Авиакомпания утверждает, что все замечания Росавиации устранены

Авиакомпания "Якутия", которой Росавиация запретила выполнять международные рейсы из-за выявленных нарушений, подала заявку о снятии ограничений, сообщил гендиректор авиакомпании Владимир Горбунов.

"Якутия" уже отправила заявку с 6 ноября, то есть буквально на следующий день после ввода запрета. Формально мы соблюли процедуру, поэтому имеем право подать заявку сразу. Мы все замечания устранили, сейчас эта заявка на снятие ограничений проходит рассмотрение в Росавиации, надеемся на положительный результат", — сказал г-н Горбунов агентству "Интерфакс — Дальний Восток".

По его словам, компания поддерживает при этом договоренности с другими авиаперевозчиками о выполнении международных рейсов "Якутии".

"Мы договорились: если будет не то время рассмотрения заявки, на которое мы рассчитываем, то мы дальше будем работать с другими авиакомпаниями по пересадке наших пассажиров.

Есть регламент рассмотрения таких заявок, надеемся, что это произойдет в достаточно комфортные для нас сроки", — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Росавиация после выявленных в деятельности "Якутии" нарушений временно ограничила действие сертификата эксплуатанта, введя запрет на выполнение международных рейсов.

"Росавиация ввела ограничение в деятельность АО "Авиакомпания "Якутия" на выполнение международных воздушных перевозок. Ограничение действует с 5 ноября и вплоть до устранения всех выявленных недостатков", – сообщило ведомство.

"Основанием для введения ограничения явились выявленные нарушения, в числе которых — недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей", - добавили в Росавиации.

После этого авиакомпания "Якутия" договорилась с "ИрАэро", "Уральскими авиалиниями", "Авророй", S7 Airlines о выполнении обязательств по международным перевозкам.

В пресс-службе TEZ Tour тогда отметили, что «данное ограничение никак не повлияет на зимнюю перевозку. Возможно, в случае открытия Египта ситуация изменится, но сейчас проблемы авиаперевозчика не скажутся на рынке».

Напомним, что авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 23 лайнеров: пяти SSJ-100, пяти Boeing 737NG, одного Boeing 757-200F, шести Ан-24 и шести самолетов Bombardier Dash-8 Q300/400.

По итогам девяти месяцев 2018 года авиакомпания перевезла почти 680 тыс. пассажиров, сократив показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. По объемам перевозок «Якутия» занимает 18-е место из 35 ведущих авиакомпаний страны.

/TOURBUS.RU