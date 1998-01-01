Новости Максим Орешкин обещает превратить отечественный туризм в «отрасль прорыва» Эксперты комментируют оптимистичные прогнозы министра экономического развития

Для развития туризма необходимо продуманное регулирование и финансовая поддержка, тогда всего за шесть лет он сможет стать «отраслью прорыва». Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая в конце минувшей недели на форуме межрегионального сотрудничества перед президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, - сообщила газета «Ведомости». Напомним, что в начале сентября президент Владимир Путин подписал указ о передаче функции регулирования в сфере туризма от Министерства культуры в Министерство экономического развития. Представители власти и профессионалы туротрасли тогда положительно оценили данное президентское решение. А неделю назад было объявлено, что вопросы развития отечественного туризма в министерстве будет курировать новый заместитель министра экономического развития Сергей Галкин. Как отметил г-н Орешкин, внимание российских туристов необходимо обратить на внутренний туризм, одновременно увеличивая турпоток иностранных граждан в Россию. В 2017 году россияне потратили за рубежом более $31 млрд, что больше на 30%, чем годом ранее, в России же туристы потратили около $9 млрд, заявил г-н Орешкин. Причем, как ранее считал Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), Москва получила более половины всех туристических доходов России – $5,4 млрд. По словам Максима Орешкина, спрос на туристические услуги растет на десятки процентов ежегодно, но туристы не тратят деньги в России, а уезжают отдыхать за рубеж. В течение 5-6 лет туристы будут тратить в России более $20 млрд, полагает министр, если выполнить предлагаемые им условия. Прогноз WTTC был менее оптимистичным: к 2027 г. заработок Москвы должен был вырасти лишь на 19%, до $6,3 млрд (прогноза по стране совет не давал). Туризму необходима дебюрократизация, а стране – развитие транспортной и туристической инфраструктуры, внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристическим потенциалом, а также переход к активному использованию цифровых продуктов, снижающих издержки и риски для туристов, считает г-н Орешкин. По словам г-на Орешкина, в глобальном ВВП вклад туризма составил 10,9%, а в России – лишь около 5%. Уже через 20 лет доля туризма в мировом ВВП будет больше, чем всей обрабатывающей промышленности сейчас – около 16%. Чем богаче становятся страны, тем большая часть потребительского спроса идет на туристические услуги, отметил министр. Согласно федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)» туризм формирует 3,4% ВВП страны, влияя на 53 смежные отрасли. Увеличение доходов – одна из задач программы: до конца 2025 года вклад туризма в ВВП должен достичь 4,14%. Комментируя прогнозы г-на Орешкина, генеральный директор «Дельфина» Сергей Ромашкин в беседе с нами отметил: «Конечно, это нереально. Лидеры туристической мировой индустрии, такие как США и Европа, показывают годовой рост 3-4%, это при том, что они вкладывают огромные деньги в развитие туристической отрасли. У нас же, к сожалению, туризм находится где-то на периферии, поэтому лет через пять можно ожидать роста где-то на 25%. Мои выводы основаны на показателях, полученных после ЧМ-2018. Тогда, когда нашу страну посетило около 600-700 тыс. иностранных туристов, увеличение въездного потока показало прирост лишь в 5%, а внутренний туризм почти не изменил свои показатели. Чтобы результаты, озвученные г-ном Орешкиным, стали реальностью, нужно огромные средства вложить в продвижение нашего туристического продукта на рынке. Образ России за рубежом сейчас достаточно непривлекательный. Также никто не знает, что мы можем предложить: размещение, программы и проч. Все это нужно донести до иностранных путешественников, да и до наших туристов тоже. Основная задача кампании по продвижению России – дать туристу «10 причин», чтобы провести отдых у нас, а не во Франции или где-то еще. Так что, для въездного туризма нужен хороший маркетинг и упрощение визового режима, а для внутреннего туризма - тоже хороший маркетинг и информация о нашем туристическом потенциале». /TOURBUS.RU

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