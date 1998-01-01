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Выяснилось, сколько часов российские путешественники проводят в полете

Эксперты поисковика Aviasales предоставили нам результаты исследования средней продолжительности перелетов жителей различных регионов России

Эксперты туристического поисковика провели масштабное исследование, чтобы выяснить, жители какого региона страны летают дольше всех.

В тройке лидеров оказались Магадан, Благовещенск и Владивосток. Жители этих восточных регионов проводят в воздухе в среднем более пяти часов.

Учитывая размеры страны, самолёт остаётся самым быстрым способом добраться из пункта А в пункт Б. Анализ существующих маршрутных сетей и предпочтений путешественников из разных уголков России, позволил составить рейтинг самых долго летающих пассажиров.

Жители Амурской, Кемеровской и Магаданской областей, а также Приморского края оказались на вершине списка. В среднем они проводят в полёте более пяти часов. При этом «норма» для путешественников из Магадана даже выше - 6 часов 50 минут.

Напротив, пассажиры из Ярославской, Липецкой и Ростовской областей успевают долететь до места назначения быстрее прочих. В среднем полёт занимает полтора часа.

Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Иркутская и Костромская области оказались своеобразной «золотой серединой». Средняя продолжительность рейстов здесь составила порядка четырёх часов.

Путешественники из прочих регионов России, в том числе Московской и Ленинградской обоастей, проводят в небе примерно по два часа.

Как отметил, комментируя результаты исследования, PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис, «чтобы сделать перелёт максимально комфортным, эксперты рекомендуют заранее бронировать места на рейс, выбирая кресла у аварийных выходов, как правило, там больше места для ног. При этом обязательно вставать и прогуливаться каждые полчаса-час, чтобы избежать отёков.

В частности, опытные пассажиры приобретают компрессионные носки, которые улучшают кровообращение».

«Также необходимо заранее продумать свой досуг во время многочасового перелёта. Так, в качестве развлечения 55% пользователей выбирают просмотр фильма, 35% запасаются книгой, печатной или электронной, ещё 10% на высоте слушают подкасты и музыку», - добавил эксперт.

/TOURBUS.RU