«Пегас Туристик» собирается возить туристов в Египет через Израиль

Эксперты комментируют планы туроператора уже с 5 декабря начать программы отдыха в Шарм-эль-Шейхе в перелетом через аэропорт Овда близ Эйлата

Как сообщает сегодня АТОР, «в связи с высоким спросом» туроператор «Пегас Туристик» начинает чартерную полетную программу в аэропорт Овда близ Эйлата из Москвы уже с 5 декабря, а не 25, как планировалось ранее. При этом туристы смогут разместиться в как в отелях Эйлата, так и египетского Шарм-эль-Шэйх.

Первые три рейса будут выполнены 5, 15 и 25 декабря. Далее рейсы будут выполняться ежедневно.

Кроме того, с 25 декабря начнется полетная программа оператор в в Овду еще из ряда регионов России, включая Петербург, Воронеж, Краснодар, Ростов, Самару, Екатеринбург, Минводы и Уфу

Туры с проживанием в Египте при перелете через Овду уже доступны к бронированию на сайте туроператора. Так, например, 10-дневный тур с проживанием в отеле Verginia Sharm Resort & Aqua Park 4* (Шарм-эль-Шэйх) по системе «все включено» обойдется туристам в 68,4 тыс. рублей на двоих, включая авиаперелет (вылет 5 декабря).

Тур с перелетом в Овду и размещением в Sea Sun Hotel 4* (Дахаб) стоит от 78,2 тыс. рублей на двоих. Тур с проживанием в Табе (El Wekala Aqua Park 4*) обойдется в 85 тыс. рублей на двоих («все включено»).

Что же касается размещения в пятизвездочных отелях, то здесь цены тоже неплохие - тур из Москвы с перелетом в Овду в начале декабря и отдыхом в Maritim Jolie Ville Royal Peninsula Resort 5* (Шарм-Эль-Шейх, SharksBay) стоит от 86267 р. на двоих («все включено»).

Аналогичный тур в отель La Playa Beach Resort 5* (Таба) стоит от 88114 р. на двоих с AI.

Напомним, что впервые о возможности отдыха в Египете с перелетом через Израиль заговорили еще три года назад – в конце ноября 2015 года. Тогда много шуму наделала заметка популярного израильского блоггера Александра Лапшина (ник Puerrtto). В его публикации описывались планы неназванных российских туроператоров возобновить продажу туров в Шарм-эль-Шейх с автобусным трансфером из эйлатского аэропорта Овда.

Первоначально на эту публикацию в «Живом журнале» мало кто обратил внимание, но после того, как она была перепечатана на сайте радиостанции «Эхо Москвы», который ежедневно посещают более ста тысяч пользователей, ее «подхватил» целый ряд СМИ.

Впрочем тогда, на фоне полного запрета на полеты в Египет, Ростуризм сообщил, что будет пресекать все попытки туроператоров отправлять российских туристов в Египет через другие страны. «К нам стала поступать информация, что некоторые недобросовестные туроператоры продают туры в обход запрета авиасообщения меду Россией и Египтом – например, через Израиль. Ростуризм категорически против того, чтобы жизни россиян подвергались опасности", — заявила тогда советник главы ведомства Светлана Сергеева.

Комментируя последнюю информацию о начале продаж туров «Пегас Туристик», российский консультант-представитель израильской туркомпании Israel2Go Олег Драгунский в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Мне, честно говоря, очень странно слышать, что туроператор решил продавать туры в Египет через Израиль. По моим сведениям, Министерство туризма Израиля датирует перелет до Овды, но с целью чтобы туристы отдыхали именно в Израиле – в Эйлате или других городах страны.

Дело еще в том, что перелет через Овду – это не транзитный перелет, после Овды идет наземный трансфер до Египта. Кстати, Овда расположена примерно в 60 км от границы с Египтом, поэтому туда туристы отправятся на автобусе, но вначале им нужно будет пройти израильский пограничный контроль. Стоит отметить, что в общем «туда и обратно» туристам придется проходить израильский пограничный контроль четыре раза.

Догадайтесь, пожалуйста, сколько времени займет эта процедура? Особенно острое собеседование с туристами может быть на обратном пути, так как, естественно, что израильские пограничники будут задавать вопросы о контактах туристов на Синае».

/TOURBUS.RU