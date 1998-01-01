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15 ноября
Наши туристы оказались в числе наиболее «технологически продвинутых»
Компания Travelport поделилась результатами исследования использования компьютерных технологий туристами из 25 стран мира
Россияне стали самыми технологическими продвинутыми среди туристов из разных стран по ряду показателей, показало исследование компании Travelport. В опросе приняли участие более 16 тыс. туристов из 25 стран мира.
По его данным, российские туристы во время поездок, а также при поиске и бронировании авиабилетов используют в среднем 10,7 приложений. 76% россиян склонны больше всего полагаться на свой смартфон во время путешествия – по этому показателю РФ заняла третье место в мире после Индонезии и Южной Кореи.
Для поиска и бронирования авиабилетов мобильные приложения используют 65% российских респондентов, для получения информации о рейсе – 68%, для мобильной регистрации – 60%.
Исследование показало, что 82% россиян готовы использовать биометрическую идентификацию, если это позволит свести к минимуму время ожидания в очередях в аэропортах. Причем Россия по этому показателю опередила такие страны, как Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Турция, Великобритания и США.
Кроме того, опрос показал, что использование технологий вышло за пределы исключительно бронирования авиабилетов и номеров в отелях.
Так, 59% российских путешественников используют цифровой кошелек или платежное приложение во время поездок, 44% — пользуются функцией "голосового поиска". По последнему показателю Россия опережает Великобританию, Францию, Канаду, Германию, Японию и другие страны.
Среди трендов эксперты Travelport выделили стремительно растущее влияние социальных сетей, особенно на этапе подготовки к путешествию. 85% российских туристов используют такие сайты, как TripAdvisor. Причем 49% утверждают, что именно опубликованные на них отзывы оказывают решающее влияние на их выбор. 83% россиян перед бронированием изучают видео и фотографии друзей в соцсетях – это самый высокий показатель среди европейских стран.
При этом 36% респондентов признают, что именно такие отзывы становятся решающими для них в процессе выбора.
Напомним, что на минувшей неделе в ходе пресс-конференции в Москве Мария Якушкина, региональный менеджер Travelport по России и странам СНГ, отметила, что сегодня 51% наших соотечественников бронируют поездки через туроператоров, тогда как в Германии, Италии, Великобритании, Франции и Испании таким образом поступает лишь треть путешественников.
В то же время более половины европейцев организуют свой отдых с помощью онлайн-трэвел-агентств, а в Россия доля тех, кто пользуется услугами ОТА, – 32%.
При этом ключевая особенность современных туристов - стремление всегда оставаться на связи: об этой необходимости заявили 86% опрошенных россиян. Неудивительно, что 58% респондентов бронируют отели, в которых предусмотрен свободный доступ в интернет. «Наличие бесплатного wi-fi в гостинице для россиян – такая же базовая необходимость, как холодная и горячая вода», – подчеркнула Мария Якушкина.
/TOURBUS.RU
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