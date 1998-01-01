Наши туристы оказались в числе наиболее «технологически продвинутых»

Россияне стали самыми технологическими продвинутыми среди туристов из разных стран по ряду показателей, показало исследование компании Travelport. В опросе приняли участие более 16 тыс. туристов из 25 стран мира.

По его данным, российские туристы во время поездок, а также при поиске и бронировании авиабилетов используют в среднем 10,7 приложений. 76% россиян склонны больше всего полагаться на свой смартфон во время путешествия – по этому показателю РФ заняла третье место в мире после Индонезии и Южной Кореи.

Для поиска и бронирования авиабилетов мобильные приложения используют 65% российских респондентов, для получения информации о рейсе – 68%, для мобильной регистрации – 60%.

Исследование показало, что 82% россиян готовы использовать биометрическую идентификацию, если это позволит свести к минимуму время ожидания в очередях в аэропортах. Причем Россия по этому показателю опередила такие страны, как Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Турция, Великобритания и США.

Кроме того, опрос показал, что использование технологий вышло за пределы исключительно бронирования авиабилетов и номеров в отелях.

Так, 59% российских путешественников используют цифровой кошелек или платежное приложение во время поездок, 44% — пользуются функцией "голосового поиска". По последнему показателю Россия опережает Великобританию, Францию, Канаду, Германию, Японию и другие страны.

Среди трендов эксперты Travelport выделили стремительно растущее влияние социальных сетей, особенно на этапе подготовки к путешествию. 85% российских туристов используют такие сайты, как TripAdvisor. Причем 49% утверждают, что именно опубликованные на них отзывы оказывают решающее влияние на их выбор. 83% россиян перед бронированием изучают видео и фотографии друзей в соцсетях – это самый высокий показатель среди европейских стран.

При этом 36% респондентов признают, что именно такие отзывы становятся решающими для них в процессе выбора.

Напомним, что на минувшей неделе в ходе пресс-конференции в Москве Мария Якушкина, региональный менеджер Travelport по России и странам СНГ, отметила, что сегодня 51% наших соотечественников бронируют поездки через туроператоров, тогда как в Германии, Италии, Великобритании, Франции и Испании таким образом поступает лишь треть путешественников.

В то же время более половины европейцев организуют свой отдых с помощью онлайн-трэвел-агентств, а в Россия доля тех, кто пользуется услугами ОТА, – 32%.

При этом ключевая особенность современных туристов - стремление всегда оставаться на связи: об этой необходимости заявили 86% опрошенных россиян. Неудивительно, что 58% респондентов бронируют отели, в которых предусмотрен свободный доступ в интернет. «Наличие бесплатного wi-fi в гостинице для россиян – такая же базовая необходимость, как холодная и горячая вода», – подчеркнула Мария Якушкина.

/TOURBUS.RU