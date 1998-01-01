Новости Горячие новости Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в зону пожаров в Калифорнии/ Сбербанк не планирует продавать попавший под санкции крымский туркомплекс "Мрия"/ МИД РФ предупредил о крупной вспышке кори в Таиланде

Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в зону пожаров в Калифорнии «В штате Калифорния (США) продолжаются лесные пожары. В районе стихийного бедствия затруднено автомобильное движение. Перекрыты трассы US-101 на отрезке от Valley Circle до Reyes Adobe и шоссе Pacific Coast (CA-1) на отрезке от Sunset Boulevard до Point Dume. Не исключено закрытие второстепенных дорог», — сообщает Ростуризм. По сообщению Ростуризма, жертвами калифорнийских лесных пожаров уже стали 44 человека. В настоящее время площадь возгорания выросла до 36 тыс. гектаров, огонь уничтожил почти 7 тыс. построек. Около 250 тыс. человек покинули свои жилища. Решением президента США штат Калифорния объявлен зоной стихийного бедствия. «Российским туристам, совершающим самостоятельные поездки по территории США, в том числе на автомобилях, рекомендуем учитывать эту информацию при планировании маршрутов, следить за сообщениями местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», — заключили в ведомстве. Сбербанк не планирует из-за санкций продавать комплекс "Мрия" в Крыму Сбербанк России не планирует из-за санкций США продавать свой крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам. "Что касается "Мрии" — нет, мы не планируем ее продавать. Это наш санаторий, в котором 70% загрузки — это наши сотрудники. И как вы знаете, он был построен до введения санкций. Это инвестиция 2010 года", — сказал г-н Греф. Топ-менеджер напомнил, что проект "Мрия" начали реализовывать еще до прошлого раунда антироссийских санкций, которые были введены после присоединения Крыма. Оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA — ООО "Гарант-СВ" и сам комплекс были включены в SDN List 8 ноября. "Для нас это решение выглядело достаточно странным. В качестве обоснования было использовано то, что там проводился какой-то форум. В общем, мы толком еще до конца не разобрались, будем еще разбираться", — сказал г-н Греф во вторник. Концепцию и детали гостиничного проекта разработал знаменитый британский архитектор Норман Фостер. Комплекс открылся 14 августа 2014 года, в нем более 400 номеров, а также несколько вилл. МИД РФ предупредил о крупной вспышке кори в Таиланде "Таиланд – вспышка кори. Свыше 3 тысяч подтвержденных случаев заражения", — говорится в сообщении в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ. Как сообщают тайские СМИ, причиной сильной вспышки кори стал отказ населения южных штатов Таиланда, преимущественно мусульманского, от прививок. Это связано с тем, что для производства вакцин от кори в качестве стабилизирующего агента часто используется свиной желатин. Кроме того, многие мусульмане в принципе не хотят делать прививки, считая, что это противоречит законам ислама. С начала года большинство случаев заражения корью зафиксировано именно в южных мусульманских штатах. С сентября там заразились более 1,4 тыс. человек, а число смертей от кори достигло 14. По данным ВОЗ, более 20 млн человек заражаются корью каждый год. Подавляющее большинство (более 95%) случаев смерти от кори имеет место в странах с низким доходом на душу населения и слабой инфраструктурой системы здравоохранения. Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью, общей интоксикацией. /TOURBUS.RU

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