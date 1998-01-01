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Количество турагентств в крупных городах за четыре года сократилось на 16%

Эксперты комментируют данные геосервиса 2ГИС и онлайн-сервиса OneTwoTrip о сокращении числа турфирм в городах-миллионниках России

Геосервис 2ГИС и сервис путешествий OneTwoTrip изучили динамику количества туристических организаций в российских городах-миллионниках и выяснили, что за четыре года (с октября 2014 по октябрь 2018) число офисов турагентств сократилось на 16%.

При этом сообщается, что самые значительные изменения произошли в Красноярске, где за четыре года количество офисов турагентств снизилось почти на 30%. Второе место по динамике сокращения занял Омск (27%), третье - Ростов-на-Дону (22%).

Единственным городом-миллионником, где динамика этого показателя осталась положительной, оказался Воронеж — за четыре года турагентств здесь стало больше на 4%.

Если смотреть динамику по годам, то больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. В миллионниках их стало на 8% меньше. Год спустя, в 2015-2016, количество офисов сократилось на 7,4%, в 2016-2017 году — на 1,6%.

За последний год (с октября 2017 по октябрь 2018) в 15 миллионниках количество турагентств практически не изменилось. Сейчас в них работает 10 302 турфирмы, год назад их было 10 311. Сокращение составило всего 0,1%, причем в 8 из 15 миллионников точек продажи туров стало больше, а общая отрицательная динамика показателя продиктована сокращением количества офисов в остальных 7 городах.

“На динамику турагентств последовательно влияло три фактора. Первым стал экономический кризис 2014-2015 годов. Затем ситуацию усугубило закрытие для российских путешественников крупнейших туристических рынков — Турции и Египта. Третьим фактором стала переориентация потребителей на самостоятельную организацию отдыха, — считает директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов. — Информированность и уровень подготовки путешественников существенно выросли. Многие из тех, чей отдых за рубежом когда-то начался с пакетных туров, сегодня готовы самостоятельно организовать свой отдых.

Это делает бизнес турагентств гораздо сложнее по сравнению с тем, каким он был на заре рынка выездного туризма. Что, впрочем, не помешало некоторым городам увеличить количество агентств за последний год”.

Комментируя опубликованные цифры, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил нашему корреспонденту: «По нашим оценкам, число офисов турагентств сократилось за последние годы на 25%, а не на 16%.

Рынок сокращается, выезд за рубеж так и не восстановился после событий последних четырех лет. Из-за скачков курса валюты все меньше людей может позволить себе поездки за рубеж, плюс на рынке нет Египта. Туроператоры стали давать меньше комиссию турагентствам, поскольку вынуждены экономить. Кто-то попал на банкротства и был вынужден уйти с рынка со скандалом.

Итог такой - рынок стал более жестким, борьба за туристов обострилась».

/TOURBUS.RU

Динамика сокращения офисов турагентств в городах-миллионниках с октября 2014 по октябрь 2018 года:

Город Динамика Красноярск -30% Омск -27% Ростов-на-Дону -22% Новосибирск -19% Москва -18% Самара -18% Уфа -17% Челябинск -13% Екатеринбург -13% Нижний Новгород -11% Казань -11% Санкт-Петербург -10% Волгоград - 9% Воронеж +4%