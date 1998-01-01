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Столичной премией в области туризма отмечены «РДЖ Тур» и «Интерконнект»

В этом году отмечены усилия московских туроператоров по развитию спортивного, делового и железнодорожного туризма

Мэр столицы подписал указ № 84-УМ о присуждении премий города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма. Лауреатами этой премии Москвы в 2018 году в номинации «Туризм» стали две компании. Обе они являются туроператорами – членами АТОР, - отметили в ассоциации.

Премией с формулировкой «за вклад в развитие туристского потенциала г. Москвы и организацию экскурсионных туров на ретропоездах» награждены сотрудники туроператора «РЖД Тур»: Сергей Ильягуев, генеральный директор «РЖД Тур», Ирина Федорова, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами компании, и Алексей Вульфов, старший специалист по историческому консультированию.

Возрождение ретротуров на паровой тяге компания «РЖД Тур» начала в марте 2014 года первой экскурсионной поездкой с Казанского вокзала Москвы в Коломну. В 2015 году старт паровозным турам был дан также из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Иркутска.

Сегодня «РЖД Тур» сформировал и реализует на постоянной основе более 30 различных экскурсионных программ, поездки в ретропоездах организуются ежегодно более чем для 25 тысяч туристов.

Исторические паровозы возят россиян и гостей страны по Москве и Санкт-Петербургу, Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Тульской, Рязанской, Ленинградской, Ростовской и Иркутской областям, Республике Карелия, а также по Кавказским Минеральным Водам.

«РЖД Тур» является специализированной компанией холдинга «РЖД» в области туризма и организации туристических перевозок.

Компания формирует туристические продукты в сфере внутреннего и въездного туризма, работает в области организации детского отдыха и оздоровления, занимается обслуживанием корпоративных клиентов и организацией VIP-перевозок, проводит MICE-мероприятия и реализует специальные проекты с использованием возможностей холдинга «РЖД».

Вторая премия в номинации «Туризм» – за организацию и проведение на высоком уровне спортивного праздника «Фестиваль болельщиков FIFA» – досталась сотрудникам туроператора «Интерконнект Менеджмент Корпорейшн».

Премии удостоились генеральный директор «Интерконнект Менеджмент Корпорейшн» Александр Раков, исполнительный директор компании Евгений Булгаков и коммерческий директор Светлана Морозова.

«Фестиваль болельщиков FIFA» – серия многодневных мероприятий в городах, принимающих чемпионат мира по футболу под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Фестиваль в Москве проходил на Воробьевых горах на протяжении всего чемпионата, был открыт для всех посетителей независимо от наличия билетов на матчи и предлагал участникам прямые трансляции на больших экранах, концертную и развлекательную программу.

Фестивали болельщиков в ходе чемпионата в России посетили 7,7 миллионов человек – почти на четверть больше, чем в Бразилии. Площадку фестиваля на Воробьёвых горах посетили один миллион 870 тысяч гостей Москвы.

Компания «Интерконнект Менеджмент Корпорейшн» известна на рынке делового туризма с 1992 года и в настоящее время является одним из лидеров MICE в России.

Компания предлагает своим клиентам весь спектр услуг по линии бизнес-туризма, включая комплексную организацию мероприятий, бронирование гостиниц и выписку проездных документов, транспортное и визовое обслуживание.

Компания входит в число учредителей АТОР и является членом целого ряда известных российских и международных организаций: IATA (Международной ассоциации авиаперевозчиков), ММБА (Московской международной бизнес-ассоциации), RBCC (Российско-Британская торговая палата).

Премия города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма в номинации «Туризм», согласно положению о премии, присуждается за «реализацию финансовой и инвестиционной политики в гостинично-туристском комплексе города, развитие и повышение качественного уровня инфраструктуры туризма, разъяснение туристических возможностей города Москвы и совершенствование форм туристско-экскурсионного обслуживания».

/TOURBUS.RU