Новости Российский сервис будет бронировать водные маршруты по Венеции Эксперты прогнозируют развитие сотрудничества между российским агрегатором аренды кораблей и оператором общественного транспорта Венеции

Очередным достижением российского IT-сектора стало заключение договора между оператором общественного транспорта Венеции Azienda Consorzio Trasporti Veneziano (ACTV) и имеющим «прописку» в Петербурге агрегатором аренды кораблей Anyships. По сообщению генерального директора компании Георгия Кожуховского, в рамках контракта ценой в три млн евро агрегатор станет продавать билеты на водный общественный транспорт Венеции на собственном сайте. В настоящее время сервисом Anyships ежемесячно пользуются около двух тысяч человек, из которых на жителей города на Неве приходится примерно 15%. При этом сервис предлагает в аренду яхты в различных регионах мира (в т. ч. и в Венеции), некоторые круизы (в частности, новогодний из Петербурга на пароме), а также ряд водных экскурсий по городу на Неве на ближайшие дни. Вместе с тем руководство агрегатора рассчитывает, что опыт по продаже услуг оператора общественного транспорта Венеции может пригодиться для создания аналогичного сервиса в Петербурге. Дело в том, что флот ACTV в настоящее время состоит из 159 разнокалиберных судов (в их числе водные трамвайчики и паромы, а также моторные лодки и шлюпки), которые работают в Венеции на 30 маршрутах с остановками на 120 плавающих причалах. Если посмотреть на картину этого бизнеса в Петербурге, она примерно такова: в городе на Неве на этом рынке действуют свыше 200 достаточно больших судов и множество мелких, а общее количество пристаней превышает 150. Правда, в Венеции под «крылом» одной только ACTV находится 159 судов, а в Петербурге собственников речных трамвайчиков и пр. много (больше десятка). Да и обороты мало похожи: венецианская ACTV в год перевозит до 95 млн пассажиров, а в Питере все вместе перевозчики – около 2 млн человек. Вместе с тем это не мешает петербургскому агрегатору надеяться на то, что со временем он сможет сконцентрировать на своей площадке не только информацию об экскурсиях в Петербурге (причем речь идет о том, чтобы создать единую площадку для реализации билетов как по воде, так и по земле), но и продавать туры на любые действующие паромные и круизные перевозки в мире. В том числе речь идет о реализации круизов как по морю, так и по рекам (например, по Нилу). По оценке специалистов, идея имеет шансы на успех. Как, к примеру, отмечает генеральный директор Единого центра водного туризма Юлия Беленовская, в прошедшем сезоне в Петербурге значительно возросло количество туристов, которые бронируют услуги экскурсий по воде через Интернет. «На их долю приходилось не менее трети бронирований», - сообщает она. В свою очередь, менеджер компании «Искусство путешествий» Дмитрий Зимин уверен, что тенденция будет только нарастать. «Сейчас на рынок выходит поколение туристов, представителям которого гораздо проще и удобнее заранее забронировать услугу через интернет, - считает он. – Если такой сервис будет представлен на русском языке, наверняка количество желающих воспользоваться им станет расти. Это особенно удобно клиентам в том случае, если они не владеют иностранным. Или тогда, когда сервис по бронированию той или иной услуги представлен только на национальном языке». /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка