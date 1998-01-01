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В работу визового центра Испании вмешались «непредвиденные обстоятельства»

Вчера в первой половине дня Испанский визовый центр в Москве был вынужден прекратить работу из-за визита в офисное здание сотрудников правоохранительных органов

Вчера днем компания-оператор визовых центров Испании в России BLS сообщила, что визовый центр Испании на Калужской площади в Москве закрыт.

"Уважаемые туристические агентства/заявители! В связи с непредвиденными обстоятельствами визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт. Пожалуйста, обращайтесь в колл-центр для получения достоверной информации", — говорилось в сообщении на сайте центра.

Аналогичные визовые центры Испании BLS в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону, как указывалось в сообщении на сайте организации, работают по обычному графику.

В то же время в колл-центре компании позвонившим сообщали, что центр закрыт из-за «незапланированной проверки». Записи на подачу или выдачу документов, запланированные на вторник, в компании посоветовали перенести на среду, когда центр будет работать.

Некий «осведомленный источник» между тем сообщил "Интерфаксу", что в визовом центре Испании в Москве проходили следственные действия. "В визовом центре Испании на Калужской площади сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и выемку документов по ранее выданным конкретным гражданам визам",- сказал собеседник агентства. Он не уточнил других подробностей следственных действий.

Источник РБК в центральном аппарате МВД также сообщил, что «в визовом центре Испании проводятся обыски, сотрудники правоохранительных органов проверяют визовую документацию».

Однако в самом визовом центре «Интерфаксу» позднее сообщили, что "данная информация не соответствует действительности".

Еще один источник агентства заявил, что сотрудники правоохранительных органов приходили в одну из компаний, расположенных в здании, где находится визовый центр. Помимо визового центра в здании находятся парикмахерская, компании по оказанию страховых услуг, кафе, фитнес-центр и другие.

Источник в испанском консульстве в свою очередь заявил "Интерфаксу": "Проверки никак не повлияли на работу визового центра".

Между тем, уже в три часа дня визовый центр возобновил работу. «Сотрудники правоохранительных органов покидают здание визового центра. Как передаёт корреспондент "Интерфакса", несколько человек в форме и в масках вышли из здания. Они не выносили документацию или другие предметы, сели в микроавтобус и уехали», - сообщило агентство.

В свою очередь источник в консульстве Испании также сообщил "Интерфаксу", что визовый центр возобновил работу. Он отметил, что рабочие часы визового центра будут продлены во вторник и в среду, чтобы не доставлять неудобств тем, кто был записан в центр на 13 ноября.

Сейчас на сайте визового центра размещено сообщение о том, что "Визовый центр Испании возобновил свою работу 13 ноября в 15:00. Мы сожалеем о неудобствах, которые могли быть понесены. Визовый центр Испании никоим образом не причастен к временному закрытию торгового центра "Европа". Визовый центр гарантирует сохранность и конфиденциальность персональных данных заявителей".

Между тем туроператоры, работающие на испанском направлении, сообщили, что вчерашний «фрс-мажор» на выдаче виз никак не сказался. «Мы не получали официального уведомления от визового центра о форс-мажоре. На наших туристах случившееся не отразится», – отметила Лариса Аханова, PR-директор TEZ TOUR.

Напомним, что в январе-сентябре 2018 года Испанию посетило более миллиона российских туристов, на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

/TOURBUS.RU