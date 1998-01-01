Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
13 ноября
Что не нравится нашим туристам на турецком побережье?

Сервис OneTwoTrip выяснил основные жалобы наших туристов, которые провели отпуск в турецких отелях


Сервис путешествий OneTwoTrip определил топ-10 недостатков отелей, на которые российские путешественники жалуются чаще всего. Для этого аналитики изучили отзывы самостоятельных туристов и тех, кто отдыхал по турпутевкам на средиземноморском побережье Турции с начала 2018 года.

 

Первое место в рейтинге заняла проблема нехватки лежаков. Одни туристы жалуются, что им приходится занимать шезлонги до завтрака, а другие, что так поступают остальные постояльцы отеля.

В результате чего в начале дня на шезлонгах лежат полотенца, а их владельцы приходят на пляж или к бассейну позднее, лишая возможности других постояльцев воспользоваться удобствами.

 

Второй по упоминаемости проблемой стало однообразное питание, которое успевает надоесть некоторым туристам уже на третий-четвертый день отдыха.

Третье место в рейтинге проблем заняла скучная анимация. Здесь путешественники негативно отзываются как о работе детских клубов, так и о спортивных мероприятиях и неинтересных вечерних шоу.

 

Также в топ-10 недостатков турецких отелей вошли также плохой алкоголь в барах (скудный выбор, исключительно местные бренды, подозрение, что напитки разбавляют и пр.), маленькая территория гостиниц и их существенный возраст.  

 

Турция остается самым доступным зарубежным направлением для россиян, поэтому продолжает ставить рекорды по количеству туристов. В этом году мы видим рост спроса на средиземноморское побережье этой страны в осенне-зимний период, что говорит еще и об активной трансформации Турции в круглогодичный курорт.

 

Одновременно с этим опыт путешественников расширяется, они становятся более требовательными и начинают тщательнее выбирать отели. И вполне вероятно, что тем гостиницам, в которых проблемы вроде дефицита лежаков или плохого питания выражены наиболее ярко, в определенный момент все же придется задуматься о качестве сервиса”, — отмечает директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

/TOURBUS.RU

 

Топ-10 проблем, на которые отдыхающие в Турции жалуются чаще всего:

1

Нехватка лежаков

2

Однообразное питание

3

Скучная анимация

4

Плохой алкоголь

5

Маленькая территория

6

Возраст отеля

7

Персонал (поведение/качество работы)

8

Плохой wi-fi

9

Звукоизоляция номеров

10

Пляж (размеры, вход в воду)

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 