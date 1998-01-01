Новости

Что не нравится нашим туристам на турецком побережье?

Сервис OneTwoTrip выяснил основные жалобы наших туристов, которые провели отпуск в турецких отелях

Сервис путешествий OneTwoTrip определил топ-10 недостатков отелей, на которые российские путешественники жалуются чаще всего. Для этого аналитики изучили отзывы самостоятельных туристов и тех, кто отдыхал по турпутевкам на средиземноморском побережье Турции с начала 2018 года.

Первое место в рейтинге заняла проблема нехватки лежаков. Одни туристы жалуются, что им приходится занимать шезлонги до завтрака, а другие, что так поступают остальные постояльцы отеля.

В результате чего в начале дня на шезлонгах лежат полотенца, а их владельцы приходят на пляж или к бассейну позднее, лишая возможности других постояльцев воспользоваться удобствами.

Второй по упоминаемости проблемой стало однообразное питание, которое успевает надоесть некоторым туристам уже на третий-четвертый день отдыха.

Третье место в рейтинге проблем заняла скучная анимация. Здесь путешественники негативно отзываются как о работе детских клубов, так и о спортивных мероприятиях и неинтересных вечерних шоу.

Также в топ-10 недостатков турецких отелей вошли также плохой алкоголь в барах (скудный выбор, исключительно местные бренды, подозрение, что напитки разбавляют и пр.), маленькая территория гостиниц и их существенный возраст.

“Турция остается самым доступным зарубежным направлением для россиян, поэтому продолжает ставить рекорды по количеству туристов. В этом году мы видим рост спроса на средиземноморское побережье этой страны в осенне-зимний период, что говорит еще и об активной трансформации Турции в круглогодичный курорт.

Одновременно с этим опыт путешественников расширяется, они становятся более требовательными и начинают тщательнее выбирать отели. И вполне вероятно, что тем гостиницам, в которых проблемы вроде дефицита лежаков или плохого питания выражены наиболее ярко, в определенный момент все же придется задуматься о качестве сервиса”, — отмечает директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

/TOURBUS.RU

Топ-10 проблем, на которые отдыхающие в Турции жалуются чаще всего:

1 Нехватка лежаков 2 Однообразное питание 3 Скучная анимация 4 Плохой алкоголь 5 Маленькая территория 6 Возраст отеля 7 Персонал (поведение/качество работы) 8 Плохой wi-fi 9 Звукоизоляция номеров 10 Пляж (размеры, вход в воду)