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Онлайн-рынок туруслуг ждут серьезные изменения

В ходе конференции Online Travel 3.0 топ-менеджеры компании "АльфаСтрахование" представили перспективы развития цифрового тревел-рынка

Участники прошедшей в столице конференции Online Travel 3.0 обсудили основные тенденции тревел-рынка, прогнозы его дальнейшего развития, использование передовых технологий в туристической индустрии, а также проблемы, с которыми отрасль может столкнуться в будущем, - сообщили нам в пресс-службе генерального партнера мероприятия - компании "АльфаСтрахование".

Мероприятие посетили более трехсот участников, включая авторитетных экспертов отрасли и топ-менеджеров ведущих компаний рынка.

Отдельные дискуссии были посвящены метабукингу, новым финансовым продуктам и платежным решениям для тревел-индустрии, мобильным технологиям, влиянию эмоций на выбор направления путешествия.

Эксперты отметили, что, по данным за январь-август 2018 г., количество перевезенных пассажиров по отношению к аналогичному периоду 2017 г. выросло: на 9,9% в авиаперевозках, на 8,2% в железнодорожных перевозках. Рост в авиации в основном обусловлен внутренними перелетами. Топ-города внутренних воздушных линий (без Москвы) – это Санкт-Петербург и Сочи, а топ-3 международных воздушных линий с вылетом из Москвы – Анталья, Ереван и Ларнака.

Коэффициент авиационной подвижности населения (соотношение населения и пассажиров) вырос до рекордного значения 0,72, средний показатель по Европе – 2. В 2018 г. доля топ-15 авиакомпаний перевезла 92,2% всех пассажиров, а первая пятерка – 64,7%.

Как отметили участники конференции, в этом году в сфере онлайн-тревел отмечались разнонаправленные тренды - в первом квартале наблюдался резкий рост перевозок (чему способствовали футбольные матчи, скидочные акции, возможность ранних бронирований), второй квартал ознаменовался резким спадом на 20-30% из-за роста курса и банкротства ряда игроков туррынка.

Факторами, которые сильно повлияли на деятельность авиакомпаний в целом, стали рост стоимости керосина на 35%, объявленные убытки ведущих авиакомпаний, двукратное превышение роста себестоимости перевозок. При этом, однако, наблюдался рост провозных мощностей и вводились в эксплуатацию новые самолеты.

Директор департамента страхования пассажиров компании «АльфаСтрахование» Дмитрий Мигачев отметил, что «тренды российского рынка туристических услуг, которые мы увидим в будущем, с большой долей вероятности будут свидетельствовать о дальнейшей консолидации и росте конкуренции между игроками.

Но большинство участников останутся в строю, обретут новые силы и дыхание, воспользовавшись новыми благами и технологиями, которые дает нам всем постепенная цифровизация окружающих нас процессов.

И если мы увидим чуть более стабильную обстановку в мире, снижение текущего накала, то это станет еще одним позитивным шагом, который как положительно отразится на трафике зарубежных туристов, так и увеличит поток россиян, отдыхающих в России и за рубежом».

«Метапоисковики начали продавать авиабилеты без перевода клиента со своей страницы на сайт авиакомпании, и на конференции мы подробно обсудили тему meta-booking.

Кроме того, наблюдается большой интерес к динамике клиентской базы, хотя 50% игроков отмечают, что у них нет или недостаточно данных о клиентах», – заключил Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских онлайн-продаж «АльфаСтрахование».

/TOURBUS.RU