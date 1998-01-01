Таллин снова остался без авиарейсов в Петербург

Эксперты обсуждают, как скажется на турпоездках в соседнюю страну прекращение полетов авиакомпании Nordica в город на Неве

По сообщению руководителя эстонской авиакомпании Nordica Ханнеса Саарпуу, с 14 января 2019 года перевозчик прекратит полеты по ряду маршрутов, включая рейсы из Таллина в Петербург, – сообщает наш корреспондент в Северной столице.

По словам г-на Саарпуу, отказ от полетов по ряду маршрутов вызван экономическими причинами – они оказались нерентабельны. В частности, «заполняемость рейса в Петербург очень зависит от сезона, а также от наличия крупных мероприятий».

«Минувшим летом, когда в Петербурге проходило большое футбольное соревнование, заполняемость рейсов была очень хорошая, - подчеркнул он. – Поэтому потенциал в линии есть и очень жаль, что на какое-то время рейсов из Таллинна в Петербург не будет».

При этом руководитель Nordica сообщил, что рейс в город на Неве, а также еще ряд направлений будут закрыты в связи с тем, что нынешний год компания завершит год с убытками около двух млн евро, вследствие чего в ней произойдут сокращения персонала.

Что касается влияния этого заявления на сферу туризма, оно фактически стремится к нулю. Дело в том, что северную российскую столицу и Таллин традиционно связывает множество регулярных автобусных маршрутов: на направлении работают, как минимум, пять перевозчиков, которые ежедневно осуществляют на маршруте около десятка рейсов в обоих направлениях.

Если учесть, что стоимость автобусного билета начинается от тысячи рублей в одну сторону, добраться на столицы Эстонии из Петербурга – не проблема. Кроме того, Петербург и Таллин связан и по железной дороге: на маршруте задействован «Балтийский экспресс» (стоимость билетов в одну сторону – от 2 тыс. рублей). В этой связи наличие или отсутствие между городами авиасообщения для сферы туризма несущественно.

«Направления в страны Балтийского региона, включая Эстонию, традиционно пользуются в Петербурге большим спросом, - говорит генеральный директор российского представительства автобусного перевозчика Lux Express Райт Реммель. – В этом году это особенно заметно: в майские праздники, к примеру, половина от всего российского пассажиропотока пришлась на эстонское направление».

«Петербургский туристический бизнес услугами авиаперевозчиков на эстонском направлении практически не пользуется, поскольку экономически это невыгодно, - констатирует руководитель компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Как правило, большие группы отправляются в Эстонию (и в Таллин в частности) на чартерных автобусах, а для индивидуалов или маленьких групп вполне можно использовать услуги регулярных автобусных перевозчиков».

По оценке других представителей питерского турбизнеса, самолет на направлении используют либо индивидуальные туристы, либо, в основном, деловые люди, которые хотят добраться в столицу Эстонии из Петербурга как можно быстрее.

Поскольку перелет по воздуху занимает около часа, а поездка на автобусе или поезде – около семи, этот фактор для отдельных путешественников является значимым. Однако в целом на объем турпотока между Петербургом и Таллином отмена полетов Nordica практически не повлияет, поскольку объемы перевозимых по воздуху и земле пассажиров несопоставимы.

/TOURBUS.RU