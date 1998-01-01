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"Аэрофлот" может открыть рейсы по двум новым маршрутам в Китай/ Росавиация выдала "Уральским авиалиниям" допуски на полеты из Жуковского по 11 направлениям/ "Победа" не полетит из Калининграда в Париж

"Аэрофлот" может открыть рейсы по двум новым маршрутам в Китай

"Аэрофлот" получил допуски Росавиации к рейсам по двум новым направлениям из Москвы в Китай — в Урумчи и Шеньян, свидетельствуют материалы по итогам заседания профильной комиссии при Минтрансе РФ.

В Урумчи компания сможет летать до четырех раз в неделю, в Шеньян — до семи.

В настоящее время маршрутная сеть "Аэрофлота" в Китай ограничивается четырьмя направлениями: Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. В сентябре сообщалось, что "Аэрофлот" получил допуск для организации до семи рейсов в неделю в столицу провинции Сычуань — Чэнду.

Кроме того, согласно материалам комиссии, авиаперевозчику согласовали увеличение частоты полетов в Брюссель (с 14 до 21 раза в неделю), Софию (с семи до 14), Гуанчжоу (с 11 до 12), Бангкок (с 15 до 21), а также увеличили общую квоту полетов в Париж, Ниццу и Лион (до 54 раз в неделю).

Росавиация выдала "Уральским авиалиниям" допуски на полеты из Жуковского по 11 направлениям

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС – Росавиация выдала авиакомпании "Уральские авиалинии" допуски к рейсам по ряду новых направлений из подмосковного аэропорта Жуковский, следует из приказа ведомства, опубликованного на его сайте.

В частности, авиакомпания получила допуск на выполнение ежедневных рейсов из Жуковского в Лондон, Мадрид, Амстердам, Стамбул, Стокгольм, Прагу и Карловы Вары.

Также Росавиация выдала допуски на полеты дважды в неделю из Жуковского в Милан (в этот город авиакомпания запрашивала допуск на полеты четыре раза в неделю) и Катанию.

Кроме того, выдан допуск на полеты из Жуковского в Париж три раза в неделю и в Чимкент (Казахстан) 10 раз в неделю.

Увеличен допуск "Уральским авиалиниям" по маршруту Жуковский — Пекин с пяти до семи раз в неделю.

В настоящее время "Уральские авиалинии" летают из Жуковского по 10 направлениям: в три города Таджикистана (Куляб, Душанбе и Ходжент), два города Киргизии (Бишкек и Ош), в Тбилиси, Тель-Авив, Рим, Калининград и Симферополь.

Кроме того, как сообщалось, с 24 декабря авиакомпания планирует запустить рейсы из Жуковского в Алма-Ату, с 26 декабря — в Прагу, с 29 декабря — в Сочи.

"Победа" не полетит из Калининграда в Париж

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ отказалась выдать авиакомпании "Победа" допуск к рейсам Калининград — Париж, свидетельствует приказ Росавиации, опубликованный в понедельник.

Перевозчик запрашивал допуск для организации до трех рейсов в неделю.

В октябре в ходе поездки в Калининградскую область премьера Дмитрия Медведева руководство аэропорта Храброво сообщало о планах развивать хаб между РФ и Европой для авиакомпаний-лоукостеров. В проекте будет участвовать "Победа", которая на тот момент уже открыла рейсы в Рим и планировала начать полеты в Париж, заявляли в Храброво.

Г-н Медведев поинтересовался тогда, есть ли спрос на эти направления. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заверил, что они востребованы с экономической точки зрения.

/TOURBUS.RU



