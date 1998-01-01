Новости Насколько подорожает летняя Турция? Туроператоры комментируют пессимистичный прогноз АТОР о подорожании путевок в Турцию в следующем сезоне на 30 – 50%

Стоимость путевок в Турцию летом 2019 года может вырасти на 30-50% по сравнению с ценами 2018 года, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «С вероятностью 95% Турция пересмотрит цены на лето 2019 года. И это не связано с переходом на взаиморасчеты в евро. Базовая себестоимость продукта в Турции будет выше, чем в этом году. Реально цены могут вырасти на 30-50% по сравнению с теми, что были прошедшим летом», — рассказала она. По словам Майи Ломидзе, это связано с большим спросом на турецкое направление не только на российском, но и на европейских рынках: «Представители туротрасли страны хотят заработать больше на растущем спросе». Ранее АТОР, сообщая о переходе с доллара на евро в расчетах российских операторов с турецкой стороной, уже указывал, что это обстоятельство не станет причиной заметного повышения стоимости туров. «Причиной смены расчетной валюты туроператоры называют ценообразование турецких отельеров. Сейчас большинство из них, поясняют туроператоры, выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки. Для россиян и туристов из стран СНГ цена из евро конвертируется в доллары США. При этом переход на евро, скорее всего, не окажет значительного влияния на конечные цены турпакетов», - отмечали эксперты АТОР. Комментируя прогнозы увеличения стоимости турецких турпакетов, Лариса Аханова, пиар-директор TEZ Tour, заявила нашему порталу: «Мы фиксируем увеличение цен следующего сезона на 10-15%. На прошлой неделе стартовала акция раннего бронирования, максимальные скидки достигают как раз со стороны турецких отельеров и составляют 50%. Их отличает большая эластичность. Они очень гибкие и всегда очень тонко чувствуют спрос и рынок. Высокий спрос - меньше скидок, низкий - будут стимулировать. Сейчас Турция фиксирует значительный спрос со стороны европейских рынков, которые «проседали» в этом году. Это значит - надо бронировать заранее». Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия» также заявила нашему порталу: «Насколько я знаю, Майя Ломидзе говорила о том, что цены сезона будут отличаться от цен раннего бронирования, которые действуют сейчас. Да, на этом этапе отели дают скидки на проживание от 30 до 50%, поэтому бронировать туры заранее выгоднее, чем покупать уже в сезоне». Со своей стороны Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отдобавил: «Я не совсем понимаю, откуда г-жа Ломидзе, при всем уважении, получила такие цифры. Если мы говорим о росте цен в валюте, то, по моим данным, (а я общался с большим числом отельеров и представителей авиакомпаний), рост стоимости туров в 2019 году составит 5-7% - как на проживание, так и на авиаперелет. Если говорить о стоимости в рублях, то здесь предсказать увеличение стоимости сложно, поскольку мы не знаем, кой будет в следующем году валютный курс». Напомним, что, согласно данным турецкой стороны, российский турпоток в Анталью с января по сентябрь 2018 года составил рекордные 4,13 млн прибытий, это почти на 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Всего Турцию за восемь месяцев года посетил почти 21 млн иностранных туристов, это на 23% больше, чем в прошлом году, когда в стране побывали 32,4 млн туристов. По итогам текущего года в Турции ожидают 40 млн иностранных туристов, в том числе 5,5 млн российских. При этом в минувшем году Анталью посетили 3,8 млн российских туристов, что также стало рекордным показателем за все годы. /TOURBUS.RU

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