Остается два дня до окончания онлайн-академии Испании!

Воспользуйтесь шансом выиграть два билета в Мадрид

Остается всего два дня до окончания онлайн-академии Испании!

«ИСПАНСКИЕ ГОРОДА – ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО» - так называется новый специальный курс онлайн-академии «Испания», который активно продолжает свою работу.

Задача курса – привлечение внимания к пятнадцати городам Испании, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Их архитектурная, художественная и культурная ценность колоссальна.

В программу также включены более десятка отелей государственной сети гостиниц-парадоров Испании, расположенных в городах ЮНЕСКО. В каких именно, вы узнаете из этого курса.

Как всегда, никаких экзаменов! Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться по адресу: www.spain-academy.ru.

Главный приз – два авиабилета по маршруту «Москва–Мадрид–Москва» плюс испанские сувениры.

Срок обучения - по 15 ноября. Уже более ста менеджеров турфирм стали студентами онлайн-академии. Так что надо поторопиться!

Еще раз адрес в Интернете: www.spain-academy.ru.

Удачи!

/TOURBUS.RU