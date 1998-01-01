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13 ноября
Остается два дня до окончания онлайн-академии Испании!
Воспользуйтесь шансом выиграть два билета в Мадрид
Остается всего два дня до окончания онлайн-академии Испании!
«ИСПАНСКИЕ ГОРОДА – ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО» - так называется новый специальный курс онлайн-академии «Испания», который активно продолжает свою работу.
Задача курса – привлечение внимания к пятнадцати городам Испании, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Их архитектурная, художественная и культурная ценность колоссальна.
В программу также включены более десятка отелей государственной сети гостиниц-парадоров Испании, расположенных в городах ЮНЕСКО. В каких именно, вы узнаете из этого курса.
Как всегда, никаких экзаменов! Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться по адресу: www.spain-academy.ru.
Главный приз – два авиабилета по маршруту «Москва–Мадрид–Москва» плюс испанские сувениры.
Срок обучения - по 15 ноября. Уже более ста менеджеров турфирм стали студентами онлайн-академии. Так что надо поторопиться!
Еще раз адрес в Интернете: www.spain-academy.ru.
Удачи!
/TOURBUS.RU
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