Новости Горячие новости Шести миллионам россиян запрещен выезд за рубеж из-за долгов/ Onur Air оштрафовали за голодных пассажиров в аэропорту Волгограда/ Дикие кабаны появились возле собора Саграда Фамилия

Шести миллионам россиян запрещен выезд за рубеж из-за долгов Количество россиян, которым временно закрыт выезд из страны из-за долгов, выросло за год более чем в полтора раза, достигнув 6 млн человек, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. "Количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, находившихся на исполнении в Пограничной службе ФСБ России (с учетом постановлений, действовавших на начало 2018 года), составило около 6 млн, что более чем на 62% превысило показатель аналогичного периода 2017 года", — сказал сегодня г-н Аристов на совещании Комитета Госдумы по безопасности. По его словам, только по алиментным платежам в результате ограничения на выезд за пределы страны должниками погашена задолженность в размере почти 5 млрд руб., а за счет применения мер по временному ограничению на пользование должником специальным правом — более 2 млрд руб. "В результате применения временного ограничения на выезд за 9 месяцев текущего года должниками были полностью или частично исполнены требования почти 1,5 млн исполнительных документов", — сказал глава ФССП. Он отметил, что в течение 9 месяцев этого года ограничение специального права в отношении должников было применено в рамках более 300 тыс. исполнительных производств, взыскано в результате применения ограничения специального права более 4 млрд руб. "Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями по исполнительным производствам, увеличилась на 18 млрд руб. и составила в целом 485 млрд руб. В консолидированный бюджет РФ перечислено 177 млрд руб.)", — сказал г-н Аристов. Турецкую авиакомпанию Onur Air оштрафовали за голодных пассажиров в аэропорту Волгограда Турецкая авиакомпания Onur Air привлечена к административной ответственности за нарушения законодательства о защите прав пассажиров во время вынужденной посадки в аэропорту Волгограда рейса Анталья — Челябинск, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в понедельник. "В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований Федеральных авиационных правил представителями авиакомпании после экстренной посадки и задержки рейса более чем на 8 часов пассажирам не были предоставлены питание и напитки, услуги связи и хранения багажа, а также размещение в гостинице", — говорится в сообщении. В связи с этим в отношении иностранной авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг), по результатам рассмотрения которого управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области вынесено решение о наложении штрафа на перевозчика. Сумма штрафа не уточняется. Ранее сообщалось, что Airbus A321 турецкой авиакомпании Onur Air, который следовал из Антальи в Челябинск, экстренно сел в аэропорту Волгограда 20 мая в 22:40 мск. Причиной стала разгерметизация салона. Пассажиры были размещены в терминалах, а пассажиры с детьми — в гостинице. Резервный борт вылетел из Волгограда в пункт назначения в 10:44 мск 21 мая. Дикие кабаны появились в центре Барселоны возле собора Саграда Фамилия Дикие кабаны были замечены на центральных улицах Барселоны, в частности возле собора Саграда Фамилия, сообщает издание The Guardian. "Дикие кабаны вышли на центральные улицы Барселоны в поисках пищи. Прохожие заметили их возле популярной туристической достопримечательности – собора Саграда Фамилия", — пишет газета. Как сообщает издание, дикие кабаны обитают в заповеднике Кольсерола, который находится рядом с Барселоной. Однако из-за того, что местные жители кормят на улицах бездомных собак и кошек, животные выходят в город, чтобы полакомиться остатками пищи. Местные власти призывают жителей и туристов не прикармливать дворняг, чтобы не привлекать кабанов в столицу Каталонии. В последние годы власти города принимали меры по снижению популяции диких кабанов. Так, в 2016 году они появлялись на улицах Барселоны 1187 раз, а в 2018 году – 369 раз. Вес диких кабанов может достигать 115 кг, обычно они не представляют опасности для человека, исключая моменты, когда чувствуют угрозу себе или потомству. По мнению ученых, кабаны, питаясь пищевыми отходами, становятся более агрессивными. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка