Новости Майя Ломидзе рассказала, куда поедут россияне предстоящей зимой и почему плохо идут продажи новогодних туров В столице прошла пресс-конференция исполнительного директора АТОР, посвященная прогнозам на наступающий зимний сезон

Прогнозам по распределению турпотока на предстоящий новогодний и зимний сезон поделилась в минувшую пятницу в ходе пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По словам эксперта, в этом году глубина продаж туров на Новый год оказалась ниже ожидаемой, и рынок оживился только в ноябре. "Это говорит о том, что глубина продаж небольшая. Сейчас люди будут принимать окончательное решение, куда они поедут на Новый год, и к концу месяца картина сформируется. В совокупности спрос вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", — сказала она. По словам эксперта, на глубину продаж влияет исключительно экономическая и финансовая ситуация. "За последние два года наши туристы поняли, что курс может измениться внезапно. Может быть скачок инфляции, может быть повышение стоимости топлива. Может произойти масса вещей, из-за которых турист отложит поездку. Поэтому люди принимают решение более-менее в последний момент, когда уже все факторы ясны и никакой внезапности не может быть. Планировать вперед, когда ты все время думаешь о дестабилизирующих факторах, очень сложно", — подчеркнула М.Ломидзе. Она также сообщила, что, по статистике АТОР, первые места в рейтинге самых популярных направлений поездок россиян на новогодние каникулы сейчас занимают Таиланд и Россия. "Мы видим заметный рост на тайском направлении. По предварительным прогнозам, Таиланд займет первое место по популярности на Новый год, на втором месте – Россия. При этом Таиланд и Россия борются за место в рейтинге предпочтений. В пятерку лидеров войдут также ОАЭ, Вьетнам и Турция", — отметила эксперт. По данным АТОР, объем программ в Таиланд заметно вырос. В прошлом году полеты на тайские курорты предлагались из 18-20 городов России, в этом году запланированы полеты из 28 городов. Наибольшим спросом пользуется Пхукет, он серьезно обошел Паттайю. "В России традиционно лидирует Краснодарский край и, в частности, Красная Поляна, потому что крупные туроператоры предложили хорошие цены на Новый год. Например, можно разместиться в одном из отелей Имеретинской долины и выезжать кататься в горный кластер", — добавила Майя Ломидзе. Она сообщила также о росте спроса на туры в ОАЭ и Вьетнам, где туроператоры будут шире предлагать остров Фукуок. "На этот курорт увеличены программы. Это не новинка, он присутствовал в ассортименте туркомпаний и раньше, но в этом году займет лидирующее положение", — рассказала эксперт. По данным АТОР, среди европейских горнолыжных направлений лидируют Андорра, Австрия и Италия. Также в двадцатку наиболее популярных войдут страны Карибского бассейна – Куба, Доминикана, Мексика и Ямайка. Майя Ломидзе подчеркнула, что растет и спрос на зимний отдых в Турции: "До 2015 года Турция воспринималась как летнее направление, зимой предлагались только горнолыжные программы и в небольшом объеме отдых в отелях с подогреваемыми бассейнами. Сейчас продлеваются летние чартерные программы, зимой предлагаются экскурсии. Цены на страну остаются привлекательными. Поскольку спрос на направление очень большой, Турция может войти в десятку самых популярных стран у россиян зимой". При этом, по мнению эксперта, "Египта нет давно, но полноценной альтернативы ему по-прежнему не нашлось. После встречи президентов России и Египта и туристы, и туроператоры задержали дыхание: "Вот сейчас откроется!" И понятно, что, если это произойдет, картина спроса сильно изменится. Но все зависит от сроков. Если направление откроется в феврале-марте, то это ничего не изменит в сезоне". Говоря о въездном потоке предстоящей зимой, эксперт отметила, что, по прогнозам, спрос на туры в Россию вырастет незначительно. "Он будет примерно на уровне прошлого года. Турпоток в страну будет в основном из азиатских стран – Китая, Южной Кореи, а также Таиланда, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Их общий прирост в Россию составит не более 5%. Немного вырастет турпоток из Индии – примерно на 1-2%", — рассказала она. Среди популярных зимних направлений у иностранных туристов в России – Москва, Санкт-Петербург, а также дальневосточные города страны, поскольку туда путешественникам из стран Азии ближе добираться. Что же касается внутреннего туризма, то, по словам г-жи Ломидзе, если ранее более 85-95% путешествий по стране были самостоятельными, но за последние три-четыре года их доля сократилась до 75-80%. «Это существенная динамика. Приход крупных туроператоров привел к снижению цен на массовых направлениях – те, кто раньше ездил самостоятельно, стали их клиентами», — сказала она. Г-жа Ломидзе добавила, что появление зимних пакетных туров в Крым на базе регулярной перевозки компании "Библио Глобус" еще больше привлечет туристов к организованному отдыху. "Туроператор предложил настолько привлекательные цены на новогодний отдых в Крыму, что мы не исключаем, что по итогам Нового года сможем назвать Крым одних из самых популярных направлений", — отметила она. При этом на рынке выездного туризма, по словам г-жи Ломидзе, ситуация обратная: "Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, происходит рост спроса на индивидуальные туры на 2-3% за счет туристов, которые раньше не пользовались услугами туроператоров. Особого перемещения из организованного в самостоятельный сегмент мы не видим". Она заметила, что это противоречит прогнозам аналитиков АТОР. После череды банкротств туроператоров летом 2018 года они предсказывали, что негативная информационная волна приведет к оттоку клиентов. "Этого не произошло", — заключила исполнительный директор АТОР. /TOURBUS.RU

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