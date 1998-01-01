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Приближается декабрь – сезон рождественских рынков/ «Сырный поезд» будет путешествовать с января по март/ Chaplin’s World номинирован на звание лучшего музея Европы-2018

Приближается декабрь – сезон рождественских рынков

Праздничную предновогоднюю атмосферу лучше всего прочувствовать, гуляя по рождественским рынкам. Рецепт создания хорошего настроения простой: смешать аромат глинтвейна и плавящегося раклета, добавить огней праздничной иллюминации и звуки рождественской музыки, отправиться за подарками, разложенными по прилавкам маленьких уютных шале.

Лозанна, как город молодой и динамичный, отличается своим более современным подходом и к Рождеству. Ежегодно в ноябре и декабре город украшают световые инсталляции фестиваля света Lumières Festival. На городских рождественских рынках кроме традиционных раклета и глинтвейна есть возможность насладиться свежайшими устрицами и искристым шампанским.

Рождественский фестиваль Bô Noël в Лозанне проходит с 21 ноября по 31 декабря.

Монтре более традиционный, за что его все и любят. Вы можете встретить Санта-Клауса у озера, куда он спускается на запряжённых санях, или навестить его в резиденции, расположенной на горе Les Rochers-de-Naye. А оказавшись в Шильонском замке, вы легко представите, как все происходило в Средние века.

Рождественская ярмарка в Монтре будет открыта с 22 ноября по 24 декабря.

Также можно посетить термальный Ивердон-ле-Бан, где праздничные декорации пешеходных улиц гармонично сочетаются с фасадами зданий 18-го века, или очаровательный городок Морж, отличающийся какой-то особой магической атмосферой.

«Сырный поезд» будет путешествовать с января по март

Путешествие на «Сырном поезде» начинается в Монтре. Удобно разместившись в вагонах первого класса, путешественники отправятся вверх к альпийским лугам. По дороге всем предложат продегустировать местный сыр и вручат винный бокал на память.

Делается сыр традиционным способом на открытом огне. Здесь же в ресторане Le Chalet можно пообедать, например, ароматным фондю.

Затем есть возможность посетить музей Musée du Vieux-pays-d’Enhaut и поближе познакомиться с историей края и местными ремёслами. Возвращение в Монтре в конце дня.

«Сырный поезд» включён в расписание с января по март 2019 г. по субботам, пятницам и воскресеньям. Цена за билет от CHF 39.

Chaplin’s World номинирован на звание лучшего музея Европы-2018

Спустя чуть больше двух лет после открытия, музей Chaplin’s World был номинирован Европейской академией музеев на звание лучшего музея Европы в 2018 г. Это звание ежегодно присуждается Фондом Луиджи Мичелетти самым инновационным музеям с фокусом на недавнюю историю.

Помимо этого престижного приза, уникальный музей Чарли Чаплина также был отмечен Trip Advisor Travellers’ Choice и назван “Музеем номер один” в Швейцарии, рекомендованным для посещения.

Следующий год будет ознаменован празднованием 130-летия со дня рождения Чарли Чаплина. По этому случаю в течение всего года будут проходить различные мероприятия.

/TOURBUS.RU