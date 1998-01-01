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12 ноября
Регион Женевского озера – зимние новости

Приближается декабрь – сезон рождественских рынков/ «Сырный поезд» будет путешествовать с января по март/ Chaplin’s World номинирован на звание лучшего музея Европы-2018


Приближается декабрь – сезон рождественских рынков

Праздничную предновогоднюю атмосферу лучше всего прочувствовать, гуляя по рождественским рынкам.  Рецепт создания хорошего настроения простой: смешать аромат  глинтвейна  и плавящегося раклета, добавить огней праздничной иллюминации и звуки  рождественской музыки, отправиться  за подарками, разложенными по прилавкам маленьких уютных шале.

Лозанна, как город молодой и динамичный, отличается своим более современным подходом и к Рождеству. Ежегодно в ноябре и декабре город украшают световые инсталляции  фестиваля  света Lumières Festival.   На городских рождественских рынках кроме традиционных раклета и глинтвейна есть возможность насладиться  свежайшими устрицами и  искристым шампанским.

Рождественский фестиваль Bô Noël в Лозанне проходит с 21 ноября по 31 декабря.

 

Монтре более традиционный, за что его все и любят.  Вы можете встретить Санта-Клауса у озера, куда он спускается на запряжённых санях,  или  навестить  его в резиденции, расположенной на горе Les Rochers-de-Naye. А оказавшись в Шильонском замке, вы легко представите, как все происходило в Средние века.

 Рождественская ярмарка в Монтре будет открыта с 22 ноября по 24 декабря.

Также можно посетить термальный Ивердон-ле-Бан, где  праздничные декорации пешеходных улиц гармонично сочетаются с фасадами зданий 18-го века, или очаровательный городок Морж,  отличающийся какой-то особой магической атмосферой.

 

«Сырный поезд» будет путешествовать с января по март

Путешествие на «Сырном поезде» начинается в Монтре.  Удобно разместившись в  вагонах первого класса, путешественники отправятся вверх к альпийским лугам.  По дороге всем предложат продегустировать  местный сыр и вручат  винный бокал на память. 

Делается сыр традиционным способом на открытом огне. Здесь же в ресторане Le Chalet можно пообедать, например, ароматным фондю. 

Затем есть возможность посетить  музей  Musée du Vieux-pays-d’Enhaut и поближе познакомиться с историей края и местными ремёслами.  Возвращение в Монтре в конце дня. 

«Сырный поезд» включён в расписание с января по март 2019 г. по субботам, пятницам и воскресеньям.  Цена за билет от  CHF 39.

 

Chaplin’s World номинирован на звание лучшего музея Европы-2018

Спустя чуть больше двух лет после открытия,  музей Chaplin’s World был номинирован Европейской академией музеев на звание лучшего музея Европы в 2018 г. Это звание  ежегодно присуждается Фондом Луиджи Мичелетти  самым инновационным музеям с фокусом на недавнюю историю. 

Помимо этого престижного приза, уникальный музей  Чарли Чаплина  также был отмечен Trip Advisor Travellers’ Choice и  назван “Музеем номер один” в Швейцарии, рекомендованным для посещения.  

Следующий год будет ознаменован празднованием 130-летия со дня рождения Чарли Чаплина. По этому случаю в течение всего года будут проходить различные мероприятия.

/TOURBUS.RU


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