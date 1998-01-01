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12 ноября
Турпоток на Мальту вырос на 15%
Российские туроператоры, работающие на мальтийском направлении, рассказали о росте спроса на отдых и обучение на «рыцарском острове»
Иностранный турпоток на Мальту с января по сентябрь вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает газета Times of Malta.
За девять месяцев 2018 года туристы посещали Мальту более двух миллионов раз и совершили 14,8 млн ночевок – на 13,5% больше, чем годом ранее, пишет издание.
Как уточняет газета, в сентябре Мальту посетили 239 тыс. туристов с целью отдыха и 21,4 тыс. – по делам. Количество прибытий из стран Евросоюза увеличилось на 11,9% и составило 224,4 тыс. Доходы от туризма в сентябре принесли Мальте 242,7 млн евро.
Комментируя нам спрос на мальтийском направлении в завершившемся высоком сезоне, пресс-служба «Библио Глобуса» сообщила нам: «Мальта с каждым годом набирает популярность у туристов, особенно в сегменте образовательных туров. По нашим данным, популярность туров на Мальту в этом году превысила прошлогодние показатели на 12%.
Интерес к направлению объясняется возможностью совместить обучение на Мальте с полноценным пляжным отдыхом, а также относительной доступностью обучающих программ в сравнении с другими популярными для изучения иностранных языков странами.
Стоимость обучения в местных языковых школах Мальты в среднем на 20-30% ниже, чем в большинстве учреждений других стран, при этом выбор образовательных заведений огромен. Программы обучения предлагаются самые разнообразные, среди них есть курсы для детей, подростков и взрослых.
Летом внимание туристов привлекают семейные программы, поскольку они позволяют отлично совместить полноценный пляжный отдых всей семьей и получение полезных знаний.
Помимо возрастного критерия курсы различаются по направленности. Программа может быть нацелена на подготовку слушателей к сдаче языкового экзамена, получение базовых знаний, изучение иностранного языка для специалистов различных сфер бизнеса. Стоит отметить, что многие школы помимо обучения предлагают слушателям насыщенную культурно-спортивную программу. Вариантов досуга масса - это и экскурсии, и пляжный отдых, и спортивно-развлекательные мероприятия.
Востребованностью пользуются и классические туры с отдыхом на побережье, и комбинированные туры с посещением Мальты и соседних небольших островов Гоза и Комино".
В свою очередь, Дарья Домостроева, руководитель PR-службы «Интурист», заявила: «В сезоне-2018 Мальта показала прирост в нашей компании на уровне 9%. Основные заезды по зиме приходятся на новогодние каникулы.
В 2019 году – при условии сохранения авиаперевозки в объеме этого года – туроператор «Интурист» также ожидает прирост по направлению на уровне 10-15%».
Схожее мнение и у главы петербургской компании «Иволга» Иветы Шефлер: «Когда ранее осуществлялся рейс Air Malta из Петербурга в Валлетту, мы ежегодно брали на нем блоки мест - и это был наилучший вариант. Затем, после отмены этого рейса, стараясь сохранить Мальту как направление, летали на air Baltic.
Так что в этом году восстановленный прямой перелет Валлетта – Петербург, который перевозчик осуществлял с марта по конец октября, снова был востребован.
К тому же наличие такого рейса позволяет организовывать не только туры на Мальту, но и комбинированные, которые также предусматривают посещение южных регионов Италии.
Что касается самой Мальты, спрос на туры в эту страну сохраняется благодаря разнообразию предложений – кто-то отправляется туда на отдых, кто-то – учить английский язык, а часть клиентов едет за впечатлениями от проводимых там многочисленных мероприятий».
/TOURBUS.RU
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