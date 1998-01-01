Новости Неoбычный "космический" маршрут объединил четыре региона России В ходе тура по новому маршруту «Россия – родина космонавтики» журналисты посетили Звездный городок, Боровск и Калугу, парки «Этномир» и «Никола-Ленивец», а также Пулковскую обсерваторию

На прошлой неделе состоялся пресс-тур по новому маршруту «Россия — родина космонавтики», организованный Ростуризмом и компанией "ОМИК199", - сообщает наш корреспондент. Инициатива создания и разработки четырёхдневного межрегионального маршрута, включающего четыре региона — Москву, Московскую область, Калужскую область и Санкт-Петербург, - принадлежит Калужской области. Осенью 2016 года космический турмаршрут был представлен в ходе открытия Национального туристского офиса Visit Russia в Милане, а в начале 2017 года - в Вене в рамках открытия перекрестного Года туризма Россия — Австрия/ 2017. Первый день космического маршрута начинается в Москве, где туристы посещают недавно реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ, а также Звёздный городок, Музей космонавтики им. Ю. А. Гагарина и Центр управления полётами, где можно познакомиться с реальной подготовкой космонавтов к полётам в космос и попробовать настоящее «космическое» питание. К сожалению, по вине фирмы-организатора этот пункт программы пресс-тура выполнен не был. Далее маршрут продолжается в Боровске — городе, недавно вошедшем в Ассоциацию малых туристических городов России. С космической тематикой в нём так или иначе связаны недавно открытый дом-музей Константина Циолковского, оригинальный памятник учёному и уже весьма известные городские фрески художника Владимира Овчинникова (среди которых сюжеты, связанные с Циолковским, и даже «глобус Боровска»). Завершает программу первого дня посещение парка «Этномир» - огромного (140 га) комплекса, посвящённого многообразию человеческих культур и цивилизаций: на территории парка сегодня работают, в числе прочего, 43 этнопавильона и 11 этноотелей. Второй день маршрута целиком посвящён посещению самого большого в Европе (общая площадь — около 700 га) и лежащего на территории Национального парка «Угра» (70 км от Калуги) арт-парка «Никола-Ленивец», получившего имя по одной из местных деревень. Парк был основан художником Николаем Полисским в 2006 году. Ежегодно в конце июля в нём проводятся зимний и летний фестивали «Архстояние». Сегодня на его территории находится более ста арт-объектов, созданных более чем 150 авторами из многих стран мира. Многие из них также прямо связаны с космической тематикой - «Вселенский разум», «Штурм небо», «Николино Ухо» и др. Третий день посвящён Калуге — одному из самых быстроразвивающихся, в том числе и в туристическом отношении, городов России (сегодня в Калуге около 40 отелей различной комфортности; присутствуют отели систем Hilton, Sheraton, Best Western и т. п.). Калуга и Калужская область непосредственно связаны со многими именами, так или иначе оставшимися на страницах «космической» истории — Константина Циолковского, Александра Чижевского (в программу маршрута входит посещение дома-музея учёного), Юрия Гагарина, заложившего в 1967 году первый камень Музея космонавтики, также входящего в программу маршрута, Александра Шаргея (Юрия Кондратюка) и др. Вечером через недавно реконструированный международный аэропорт Калуга участники пресс-тура вылетели в Санкт-Петербург. Главный объект показа — Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория, чьё собрание включает в себя уникальные астрономические и геодезические приборы и инструменты, некоторые из которых работают с позапрошлого века. Через центр Круглого зала обсерватории проходит знаменитый Пулковский меридиан, который долгое время являлся исходной точкой отсчета для геодезистов России. Кроме того, в экскурсию входит посещение павильонов различных телескопов обсерватории, Большого пулковского радиотелескопа, 26-дюймового рефрактора и других объектов. В настоящее время Пулковская обсерватория как место наблюдения за звездным небом практически не функционирует, но ансамбль зданий обсерватории (построенный в первой половине XIX века по проекту Александра Брюллова, восстановлен в 1947-48 гг.) может стать, по мнению специалистов обсерватории, поистине уникальным культурно-просветительским комплексом, привлекающим большое количество посетителей, в первую очередь молодёжи. «Ценность этого маршрута не только в том, что он является межрегиональным — а это по-прежнему достаточно редкое явление в отечественной туристической практике, но и в том, что космонавтика и космос как главная тема понимаются максимально расширительно. То есть объекты показа связаны не только непосредственно с научно-технической стороной полётов, но и с тем, что такое вообще русский космос, - считает заместитель министра культуры и туризма Калужской области Ирина Агеева. - Кроме того, такой маршрут даёт возможность в том или ином виде добавлять к нему достопримечательности почти 30 регионов России, связанных с космической тематикой». /TOURBUS.RU

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