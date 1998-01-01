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12 ноября
Гендиректор «Бамбук Тура», обманувшая несколько десятков туристов, отделалась условным сроком

Экспертов удивил мягкий приговор мошеннице, обманувшей клиентов сразу трех петербургских турфирм


На днях Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы за мошенничество в сфере туризма генерального директора турфирмы «Бамбук Тур» Татьяну Макееву (на фото из соцсети «ВКонтакте).

И хотя грехов по линии туризма за ней водится немало, а число обобранных ею туристов составляет несколько десятков человек, срок она получила относительно небольшой и условный, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

 

Ее «деятельность» получила широкую огласку в сентябре прошлого года, когда по инициативе многочисленных обманутых ею клиентов правоохранители города в качестве меры пресечения избрали генеральному директору и владелице компании «Бамбук Тур» подписку о невыезде.

 

И неспроста: будучи поставлена перед фактом мошенничества, Татьяна Макеева сама написала следователю сразу несколько явок с повинной, в которых призналась, что «обувала» туристов не только по линии «Бамбук Тура», но и компаний «Форсаж» и «Люкс Трэвел». Однако в конечном итоге развитие получило лишь уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»), которое было возбуждено еще в начале 2017-го и, в основном, касалось обмана клиентов в «Бамбук Тур».

 

«Петербурженка Татьяна Макеева, яркая блондинка 27 лет, любит жить красиво. Она водит «Мерседес» с открытым верхом, отдыхает на Бора-Бора и Бали. А вот ее клиенты, заплатившие за путевки кто десятки, кто сотни тысяч рублей, нигде не отдыхают», – так описывалась ситуация около года назад, когда история с возглавляемой мошенницей компанией «Бамбук Тур» получила широкую известность.

 Действовала любительница красивой жизни просто и уверенно, «работая» по принципу «деньги – вперед». Как? Обещала людям отличный отдых в разных странах и большие скидки, но просила их оплатить туры быстро и полностью. Однако обещаний своих зачастую не исполняла, а собранные деньги присваивала.

 

На самом деле обманывала клиентов Татьяна Макеева долгое время. Еще летом 2016-го, к примеру, в социальных сетях было полно сообщений о том, что «это жулики и аферисты, деньги возвращать не собираются, а Макеева юлит и врет про какой-то заблокированный счет». Как выяснило следствие, она обманывала клиентов и в 2015-м, а только по линии «Бамбук Тура» мошенница присвоила около 3,265 млн чужих рублей, пообещав их владельцам увлекательный отдых в Таиланде и Черногории, Греции и Тунисе, на Кубе и во Вьетнаме.

 

Как правило, вместо поездок в теплые страны туристы «Бамбук Тура» отправлялись писать заявления в полицию. По оценке следствия, всего Татьяна Макеева обманула 26 жителей Петербурга, а общая сумма их ущерба составила более 3,9 млн рублей. И это, конечно, только те, кто написал соответствующие заявления в правоохранительные органы.

 

Несмотря на всю очевидность доказательств, в заседании суда признавать свою вину любительница красивой жизни отказалась, объяснив произошедшее вовсе не желанием «обуть» туристов, а влиянием экономического кризиса, который «испортил» ее бизнес. Вынося приговор, суд, видимо, учел не только это обстоятельство, но и оформленную Татьяне Макеевой в середине прошлого года явку с повинной.

В результате вместо максимума в шесть реальных тюремных лет она получила всего три года условно.

 

«Результаты рассмотрения даже тех уголовных дел, которые в конечном итоге доходят до суда, вряд ли могут полностью удовлетворить как пострадавших туристов, так и туристический бизнес в целом, - считает юрист Сергей Семенов.

– Фактически получается так, что укравший несколько миллионов (а подчас – десятков или даже сотен миллионов) рублей и испортивший отдых десяткам (сотням) клиентов человек несет минимальную ответственность (чаще всего – в виде условного срока), а об имидживых потерях турбизнеса в целом речь вообще не идет. А это явно провоцирует подобных авантюристов к рецидиву».  
/TOURBUS.RU

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