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Валютный курс возобновил рост/ Пострадавшие клиенты "РоссТура" могут подать заявление на компенсацию до 14 ноября/ Авиакомпания iFly предупредила о 10-часовых задержках рейсов в Санью

Валютный курс возобновил рост

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил сегодня утром отметку 67 руб./$1 впервые с 11 октября, а евро вновь приблизился к уровню 76 руб./EUR1 на фоне новой волны падения нефтяных цен, а также возросших в последние дни санкционных рисков, - сообщает «Интерфакс».

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", давление на курс нацвалюты в пятницу днем оказывают, с одной стороны, активизировавшиеся ожидания объявления в ближайшее время новых антироссийских санкций со стороны США, а с другой стороны — нестабильная ситуация на нефтяных площадках. Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:44 МСК подешевели на 0,42% — до $70,35 за баррель.

В свою очередь, санкционную тематику активизировали в начале недели заявления Госдепа США о том, что Россия не выполнила требования закона о контроле над химоружием. Это открывает возможности для введения новых санкций в ответ на инцидент в Солсбери. Кроме того, итоги выборов в Конгресс США, где большинство в нижней палате получили демократы, усилили опасения инвесторов принятия ограничений в отношении российского госдолга, - отмечает «Интерфакс».

Пострадавшие клиенты "РоссТура" могут подать заявление на компенсацию до 14 ноября

Пострадавшие клиенты "РоссТура" могут подать заявление на получение компенсации в страховую компанию ERV до 14 ноября, сообщила исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

Для получения компенсаций туристы должны предоставить заявления о выплате страхового возмещения, а также копии паспортов участников поездки, оригинал договора о реализации турпродукта и документы о перечислении средств, документы, подтверждающие ущерб или дополнительные расходы на авиабилеты и гостиницы.

Юрия Алчеева напомнила, что договор страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта с компанией "РоссТур" заключен на сумму 50 млн рублей.

"После закрытия реестра мы оценим сумму, рассчитаем пропорцию компенсации каждому туристу и начнем выплаты. Если страховая сумма не будет исчерпана, будет сформирован второй реестр", — отметила она.

Ростуризм 16 октября объявил о прекращении туроператорской деятельности центра бронирований "РоссТур" по причине невозможности исполнить все обязательства по договорам о реализации турпродукта. Ростуризм также сообщил, что всего путевки "РоссТура" приобрели 1214 туристов на общую сумму 51,5 млн рублей.

Авиакомпания iFly предупредила о 10-часовых задержках рейсов в Санью

iFly предупредила о 10-часовых задержках рейсов Новосибирск — Санья (КНР) и Санья — Екатеринбург 9-10 ноября в связи с необходимостью заменить самолет.

"9-10 ноября рейсы авиакомпании iFly F7-9883 Новосибирск — Санья и F7-9886 Санья — Екатеринбург будут задержаны. Причина — замена воздушного судна накануне 8 ноября в аэропорту Абакана в связи необходимостью технического обслуживания. В целях безопасности пассажиров и экипажа авиакомпанией принято решение о замене самолета", — сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика.

"Ориентировочное время задержки по каждому маршруту составит более 10 часов", — добавил он.

В данный момент, по его словам, проводится оповещение пассажиров об изменении времени вылета. Услуги по питанию и размещению в гостинице будут оказаны в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

/TOURBUS.RU