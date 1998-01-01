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«Победа» полетит в Нидерланды

Эксперты обсуждают начало продажи билетов на новые рейсы российского лоукостера в южноголландский город Эйндховен

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», вчера открыл продажу на новый регулярный рейс Москва - Эйндховен (Нидерланды), - рассказали нам в пресс-службе перевозчика. Одномоментно до конца зимнего расписания 2019 года на сайте авиакомпании на новое направление предложено не менее пятисот билетов по 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Эйндховен станет первым городом Нидерландов в маршрутной карте «Победы». Полеты по новому маршруту начнутся 21 декабря 2018 года и будут выполняться четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Как рассказали в компании, «Эйндховен органично дополнит карту полетов «Победы». Удачное географическое расположение этого города позволяет очень быстро и удобно добраться до излюбленных туристами Амстердама, Антверпена, Брюсселя, Дюссельдорфа, Роттердама, Утрехта, Эссена.

Но и как самостоятельный туристический пункт Эйндховен великолепен. Этот утопающий в зелени город гораздо провинциальнее и бюджетнее культового Амстердама. Только здесь можно оценить истинный голландский колорит».

В компании также добавили, что «на рейсах Эйндховен - Москва с начала полетов будет доступна бесплатная онлайн-регистрация, как и для всех рейсов «Победы», выполняемых из зарубежных аэропортов. При отказе от бесплатной самостоятельной регистрации на сайте pobeda.aero клиенту придется оплатить агенту услугу офлайн-регистрации в аэропорту.

«Победа» ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиакеросин».

Комментируя новый маршрут российского лоукостера, Анна Овчаренко, руководитель направления Нидерланды компании PAC Group, сообщила: «Эйндховен - не самый популярный голландский город Нидерландов, но близость границ Бельгии и Германии делают его привлекательным для самых разных туристов.

Для родителей с детьми здесь будут интересны «Эфтелинг» в 35 км от Эйндховена - замечательный круглогодичный парк развлечений - аналог «Диснейленда» с огромной территорией и большим количеством аттракционов и шоу.

Также семейных туристов заинтересует большой парк-музей Бокрейк под открытым небом (70 км от города), где собрана прекрасная коллекция средневековых деревянных построек. Туристов ждут там встречи с героями в костюмах Средневековья, различные мастер-классы, фермы, мельницы, ботанический сад.

Для шопинга будут интересны аутлеты Маасмехелен и Рурмонд в часе езды от Эйндховена, для экскурсионных маршрутов - города Маастрихт (в 90 км), Роттердам (115 км), Хассельт (70 км) и Антверпен (95 км).

Спортсменам интересен и сам Эйндховен, куда наша компания отправляла группы пловцов и танцоров. В городе базируется один из лучших профессиональных футбольных клубов Нидерландов PSV, проводящий свои матчи на стадионе «Филипс», вмещающем 35 тыс. зрителей.

Наконец, бизнесменам важно, что в городе находится большое число предприятий, связанных с высокими технологиями и информатикой, например, «Филипс». Так что, как мы видим, потенциал у данного направления есть».

/TOURBUS.RU