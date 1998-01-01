Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Турпоток россиян на Мальдивы вырос на 20% Туроператоры комментируют заметный рост интереса наших туристов к дорогому экзотическому направлению

С января по сентябрь этого года на Мальдивах побывали 51,1 тыс. российских туристов, это на 20,3% больше, чем в прошлом году. Среди всей островной экзотики Индийского океана Мальдивы лидируют как по турпотоку из России, так и по динамике годового прироста, — сообщает АТОР. Как отметили в АТОР, у Мальдив есть своя устоявшаяся аудитория, которая растет за счет другой островной экзотики. Так, туристы стали чаще предпочитать Мальдивы Сейшелам и Маврикию из-за более выгодных цен на отели и наличия прямого рейса «Аэрофлота». Напомним, что «Аэрофлот» в мае получил допуски от Росавиации на увеличение частоты полетов по маршруту Москва – Мале с пяти раз в неделю до семи после перехода на зимнее расписание. Кроме того, начавший недавно летать в Москву оманский перевозчик Oman Air также предоставляет теперь путешественникам из России возможность попасть на Мальдивы с удобной пересадкой в Маскате. Как отметила в беседе с нами Анжелика Зимина, PR-менеджер компании «Мальдивиана», «продажи туров на Мальдивы по сравнению с предыдущим годом увеличились у нас на 15%. Мы это связываем в том числе и с открытием нашего нового сайта - он стал очень информативным и актуальным. Продажа новогодних туров на Мальдивы сейчас в самом разгаре, а наши гарантированные блоки на рейсах «Аэрофлота» дают нам возможность предложить очень выгодные цены». Руководитель направлений Мальдивы, Маврикий и Шри-Ланка туроператора «Интурист» Татьяна Копать отмечает, что «туроператор «Интурист», активно работающий на направлении Мальдивы, позитивно оценивает новость о начале ежедневных полетов из Москвы в Мале. Зима – это высокий сезон на Мальдивах, поэтому именно в этот период направление особенно востребовано. Для туристов, выбирающих отдых на Мальдивах, важен комфортный перелет, и многие хотят лететь именно прямым рейсом с хорошим сервисом. Так что туры на Мальдивы с перелетом а/к «Аэрофлот» - всегда в топе спроса. Поэтому в новом сезоне на мальдивском направлении стоит ожидать повышения спроса и роста продаж». Ранее Anex Tour также сообщал, что его продажи туров на Мальдивы в первом полугодии выросли на 70%. По данным туроператора, россияне на Мальдивах традиционно отдают предпочтение отелям 5*: так, в Anex Tour только 10% продаж приходится на отели 3* и гестхаусы. «Кроме того, отельная база здесь непрерывно расширяется, только в 2018-2019 году планируют открытие около 25 отелей. Новые «пятерки» стараются привлечь клиентов доступными для этого направления ценами», — отметили в компании. «Продажи Мальдив во многом обеспечены тем, что в любое время года можно найти огромное количество как прямых рейсов, так и с пересадками. При такой конкуренции цены на перелет держатся на доступном уровне», - заключили в пресс-службе. /TOURBUS.RU

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