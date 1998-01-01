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09 ноября
Гамбия вернулась
Эксперты обсуждают неожиданное решение компании Coral Travel продолжить отмененную лишь позавчера программу полетов на западноафриканское побережье
Вчера вечером туры в Гамбию с прямой чартерной перевозкой на рейсах Royal Flight вновь появились в системах бронирования компаний Coral Travel и Sunmar, - сообщила АТОР.
«Мы убрали Гамбию из системы бронирования, и выяснилось, что спрос больше, чем мы ожидали. К тому же поступила информация о том, что авиационные власти страны после переговоров с авиакомпаниями, в том числе и европейскими, готовы отменить новый аэропортовый сбор», – пояснили в компании.
По информации на сайте туроператора, ближайшие вылеты в Гамбию будут выполнены 13, 23 ноября, а затем 4 декабря.
Напомним, что туроператор Coral Travel открыл продажу групповых путевок в Гамбию – маленькую и очень бедную страну на Западе Африки, имеющую выход к Атлантике, на базе чартерной перевозки авиакомпании Royal Flight 30 сентября. Предполагалось, что рейсы из Москвы будут выполняться раз в 10–11 дней до 28 марта. Ценник на путевку стартовал от 110 тыс. на двоих.
По информации оператора, первый рейс в Гамбию был заполнен на 100%, востребованность последующих рейсов также была хорошей. В октябре оператор, по его словам, перевез по направлению около тысячи туристов.
Позавчера, объясняя причины прекращения программы, Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel, заявила, что «с середины ноября летать в Гамбию стало невыгодно, но программу можно было сохранить».
«Вылеты пришлось отменить из-за того, что с января авиационные власти страны ввели новый аэропортовый сбор в размере 40 долларов с человека», – пояснила г-жа Макаркова.
Комментируя нам последние изменения, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «Комментировать действия другой компании я не могу. Но, на мой взгляд, первое решение – отменить перелеты в Гамбию было правильным.
Дело в том, что это направление неизвестно путешественникам и немногие турагенты будут его предлагать. Скорее всего, если турист попросит подобрать отдых на море, то ему предложат ОАЭ, Таиланд, Доминикану или Кубу – самые популярные и известные места для пляжного отдыха на рынке, если говорить об определенной ценовой категории.
Гамбию клиенту предложат в самую последнюю очередь, и не потому, что место плохое, а просто из-за небольшого объема информации и знаний о направлении. А вероятность того, что клиент целенаправленно запросит именно тур в Гамбию ничтожна, не более долей процента. Большинство даже не знает, в какой части Африки расположена эта страна.
Что же нужно делать? Нужно активно рекламировать направление на рынке и образовывать специалистов. Рекламная компания будет дорогостоящей, по моим подсчетам, три месяца активной рекламы, куда входит интернет, телевидение и наружная реклама, обойдутся примерно в $1 млн. Деньги огромные, но и направление недешевое. Тур на 10 дней на двоих стоит минимум 100 тыс. рублей, за эти деньги можно отдохнуть вдвоем в одном из самых дорогих отелей в ОАЭ.
В завершение скажу, что я бы на месте коллег серьезно продумал рекламную компанию и перенес запуск рейсов на следующий год».
Отметим, что, как сообщает сегодня РСТ, по данным Совета по туризму Гамбии, здесь ждут рекордного зимнего сезона, так как 70% мест в отелях уже продано. С января по сентябрь 2018 года иностранные авиакомпании привезли в страну более 131,6 тыс. туристов. За аналогичный период прошлого года – лишь 99,6 тыс. туристов.
Этой зимой местный аэропорт будет принимать 57 рейсов еженедельно вместо 50 год назад. Например, наряду с Coral Travel впервые в Гамбию будет летать голландский Thomas Cook. Практически вдвое увеличивает объем и туроператор Thomas Cook Scandinavia – с 9 тыс. мест за сезон до 17 тыс.
/TOURBUS.RU
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