Новости Финны пока что не видят причин для роста турпотока из России Представители правоохранительных и пограничных органов Финляндии встретились со специалистами российских туркомпаний

В рамках встречи представителей правоохранительных органов Финляндии с российским турбизнесом и журналистами заместитель командира Пограничного отряда по району «Юго-Восточная Финляндия» подполковник Яакко Олли честно сказал, что, «поскольку просматривается прямая зависимость между курсом рубля к евро и объемом пересекающего границу потока туристов, ожидать в этом году значительного роста количества въезжающих в Финляндию россиян не стоит», - сообщает наш петербургский корреспондент. Спикер привел цифры, вполне характеризующие этот процесс. Например, в пиковом 2013 году на границе между Россией и страной Суоми в регионе Юго-Восточной Финляндии было зафиксировано 10,396 млн пересечений, из которых на россиян пришлось 83%. В провальном 2016-м уровень пересечений «просел» до наиболее низких 6,634 млн пересечений, а на долю граждан РФ тогда пришлось лишь 72%. В 2017-м ситуация стала лучше, так как объем пересечений границы вырос до 7,212 млн (на россиян пришлось уже 76%), однако в нынешнем году этот уровень вряд ли будет намного превзойден. По словам Яакко Олли, на 31 октября зафиксировано 6,034 млн пересечений – примерно столько же, сколько было год назад за аналогичный период. «Все идет к тому, что по итогам 2018 года общее число пересечений российско-финской границы останется в пределах прошлогодних показателей», - считает финский пограничник. Если учесть, что в 2013-м только через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ваалимаа-Торфяновка» в Финляндию россияне въехали около 3,5 млн раз, а в 2018-м – менее 2 млн, разница очевидна и тенденция понятна. Его коллега, старший офицер по линии пограничного контроля капитан Осси Фонселиус добавил, что по итогам 10 месяцев этого года количество въезжающих в Финляндию через 4 пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии осталось почти неизменным. По его оценке, объем въезда из РФ на разных пунктах изменился, по сравнению с тем же периодом 2017-го, не более чем на 1-2%. «Наиболее значительное увеличение турпотока зафиксировано на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала-Бусловская», - подчеркнул он. – Объясняется это заметно большим интересом пассажиров к поездкам на скоростном поезде «Аллегро», который связывает Петербург и Хельсинки». Что касается отказов во въезде в Финляндию, их количество совсем мало. Так, даже в пиковом 2013-м для россиян оно составило всего 1295 случаев, а по итогам 10 месяцев 2018 года – только 653. В свою очередь, заместитель начальника отделения противодействия преступности, капитан Аки Ярвинен, а также комиссар уголовной полиции Ари Ярвеляйнен напомнили собравшимся в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге представителям российского турбизнеса и журналистам о том, что туристы из России должны соблюдать все требования закона страны Суоми. В частности о том, что разрешенные в РФ антирадары и аналогичные им устройства в Финляндии запрещены. «Даже в том случае, если такое устройство не действует и находится багажнике, еще на границе оно будет конфисковано, а хозяин машины получит штраф», - сообщил Аки Ярвинен. Ари Ярвеляйнен, в свою очередь, добавил, что российские разрешения на оружие на территории Финляндии не действуют, а к числу опасных предметов там относят не только его, но и, например, газовые баллончики. «Разрешение на их хранение могут выдать только соответствующие финские ведомства, и, если такие предметы, а также телескопические дубинки или электрошокеры (в т. ч. в виде фонариков) будут у туристов обнаружены, им грозит ответственность вплоть до возбуждения уголовного дела», - сказал он. Кроме того, нельзя забывать: за превышение скорости в пределах 1-15 км/ч, в стране Суоми нарушителю «светит» штраф в 170 евро (более 13 тыс. рублей). По оценкам представителей турбизнеса Петербурга, турпоток в Финляндию действительно остается почти таким же, как в прошлом году. «Поскольку курс рубля не способствует его росту, а общая экономическая ситуация остается по-прежнему сложной, в этих условиях трудно ожидать каких-то разительных положительных перемен на направлении», - говорят специалисты. /TOURBUS.RU

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