Новости Hard Rock - «только для взрослых» и не только В столице прошла презентация существующих и новых проектов компании RCD Hotels, которой, в частности, принадлежат отели сети Hard Rock All Inclusive в Центральной Америке

Деловой завтрак, организованный представителями компании RCD Hotels в столице, прошел вчера кафе под легендарным брендом Hard Rock на Старом Арбате. В приветственном слове Артуро Круз, коммерческий директор компании RCD Hotels Европа-Азия, рассказал, что принадлежащие компании мексиканские и доминканские отели под брендом Hard Rock All Inclusive работают по франшизе Hard Rock Hotels. «Наше отличие от других отелей сети Hard Rock в том, что мы работаем по принципу «все включено». Недаром наше кредо «Весь день, всю ночь – все включено», - отметил он. В свою очередь, Роман Цаллагов, менеджер по бизнес-развитию сети RCD Hotels в России отметил, что поток гостей из России постоянно растет и в следующем году ожидается прирост около 10%.

Всего в сеть Hard Rock All Inclusive входит четыре отеля: Hard Rock Hotel Rivera Maya, Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana и Hard Rock Hotel Vallarta. Неподалеку от каждого из отелей расположен белоснежный пляж с чистейшей водой без камней и водорослей, что очень важно для большинства путешественников.

Бары, рестораны, музыкальные музеи – это обязательный элемент для каждого отеля сети, но говорить о том, что все они сконструированы «под копирку», нельзя.

К примеру, отличительной чертой доминиканского отеля Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana является казино, оформленное в стиле Лас-Вегас и известный ночной клуб Oro. В ближайшем будущем здесь откроют аква-парк для взрослых и детей, а также комплекс экстремальных видов спорта. Всего в отеле 1,787 номеров и сьютов.



В мексиканском отеле Hard Rock Hotel Cancun примерно 70% номеров расположены так, чтобы из окон открывался красивый вид на Карибское море. Сам отель прекрасно подойдет путешественникам, предпочитающим «компактный отдых», когда бары, рестораны, спа и развлекательные заведения расположены неподалеку друг от друга.



По словам Романа Цаллагова, семейные пары с детьми отдают предпочтение отдыху в еще одном мексиканском отеле Hard Rock Hotel Rivera Maya, который был неоднократно отмечен наградой World Hotels и рассчитан на 1,200 номеров. Интересное отличие его в том, что территория отеля разделена на две секции: для семей с детьми и «только для взрослых». «Мы действительно заботимся о наших гостях. Именно поэтому в наших отелях есть специальные номера для людей, страдающих от аллергии. Это номера категории Pure – они проходят специальную обработку, в ходе которой устраняется большинство возбудителей аллергии, а также предполагается гипоаллергенные спальные принадлежности» - добавил Роман Цаллагов. Отели сети прекрасно подходят для семейного отдыха, тут есть все необходимое для организации свадебных торжеств, инсентивов и MICE-мероприятий. Помимо представления бренда Hard Rock Hotel All Inclusive журналистам рассказали о двух других проектах компании RCD Hotels. В частности, организаторы представили бренд UNICO, входящий в Leading Hotels of the World. Это отель категории «только для взрослых», и он также работает по принципу «все включено». Примерно 80% постояльцев этой сети – молодожены. Отели бренда относятся к категории 5* делюкс. «Хотел также обратить ваше внимание, что в 2019 году мы запланировали открыть еще один отель сети Nobu в Лос-Кабос. Это будет первый отель бренда в Мексике», - рассказал г-н Цаллагов. – Отель будет небольшой, всего на 200 номеров. Также в сентябре 2019 года мы запланировали открытие первого делового отеля Nobu в Чикаго на 115 номеров». В завершение Ромар Цаллагов добавил, что в планах RCD Hotels - открытие отелей под брендом Hard Rock на Ямайке, что произойдет после 2020 года. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка