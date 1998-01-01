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09 ноября
Hard Rock - «только для взрослых» и не только
В столице прошла презентация существующих и новых проектов компании RCD Hotels, которой, в частности, принадлежат отели сети Hard Rock All Inclusive в Центральной Америке
Деловой завтрак, организованный представителями компании RCD Hotels в столице, прошел вчера кафе под легендарным брендом Hard Rock на Старом Арбате.
В приветственном слове Артуро Круз, коммерческий директор компании RCD Hotels Европа-Азия, рассказал, что принадлежащие компании мексиканские и доминканские отели под брендом Hard Rock All Inclusive работают по франшизе Hard Rock Hotels. «Наше отличие от других отелей сети Hard Rock в том, что мы работаем по принципу «все включено». Недаром наше кредо «Весь день, всю ночь – все включено», - отметил он.
В свою очередь, Роман Цаллагов, менеджер по бизнес-развитию сети RCD Hotels в России отметил, что поток гостей из России постоянно растет и в следующем году ожидается прирост около 10%.
«Мы действительно заботимся о наших гостях. Именно поэтому в наших отелях есть специальные номера для людей, страдающих от аллергии. Это номера категории Pure – они проходят специальную обработку, в ходе которой устраняется большинство возбудителей аллергии, а также предполагается гипоаллергенные спальные принадлежности» - добавил Роман Цаллагов.
Отели сети прекрасно подходят для семейного отдыха, тут есть все необходимое для организации свадебных торжеств, инсентивов и MICE-мероприятий.
Помимо представления бренда Hard Rock Hotel All Inclusive журналистам рассказали о двух других проектах компании RCD Hotels. В частности, организаторы представили бренд UNICO, входящий в Leading Hotels of the World. Это отель категории «только для взрослых», и он также работает по принципу «все включено». Примерно 80% постояльцев этой сети – молодожены. Отели бренда относятся к категории 5* делюкс.
«Хотел также обратить ваше внимание, что в 2019 году мы запланировали открыть еще один отель сети Nobu в Лос-Кабос. Это будет первый отель бренда в Мексике», - рассказал г-н Цаллагов. – Отель будет небольшой, всего на 200 номеров. Также в сентябре 2019 года мы запланировали открытие первого делового отеля Nobu в Чикаго на 115 номеров».
В завершение Ромар Цаллагов добавил, что в планах RCD Hotels - открытие отелей под брендом Hard Rock на Ямайке, что произойдет после 2020 года.
/TOURBUS.RU
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