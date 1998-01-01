Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
09 ноября
Hard Rock - «только для взрослых» и не только

В столице прошла презентация существующих и новых проектов компании RCD Hotels, которой, в частности, принадлежат отели сети Hard Rock All Inclusive в Центральной Америке


Деловой завтрак, организованный представителями  компании RCD Hotels в столице, прошел вчера кафе под легендарным брендом Hard Rock на Старом Арбате.

В приветственном слове Артуро Круз, коммерческий директор компании RCD Hotels Европа-Азия, рассказал, что принадлежащие компании мексиканские и доминканские отели под брендом Hard Rock All Inclusive работают по франшизе Hard Rock Hotels. «Наше отличие от других отелей сети  Hard Rock в том, что мы работаем по принципу «все включено». Недаром наше кредо «Весь день, всю ночь – все включено», - отметил он.

 

В свою очередь, Роман Цаллагов, менеджер по бизнес-развитию сети RCD Hotels в России отметил, что поток гостей из России постоянно растет и в следующем году ожидается прирост около 10%.
Всего в сеть Hard Rock All Inclusive входит четыре отеля: Hard Rock Hotel Rivera Maya, Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana и Hard Rock Hotel Vallarta.  Неподалеку от каждого из отелей расположен белоснежный пляж с чистейшей водой без камней и водорослей, что очень важно для большинства путешественников.


Бары, рестораны, музыкальные музеи – это обязательный элемент для каждого отеля сети, но говорить о том, что все они сконструированы «под копирку», нельзя.
К примеру,  отличительной чертой доминиканского отеля Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana является казино, оформленное в стиле Лас-Вегас и известный ночной клуб Oro.  В ближайшем будущем здесь откроют аква-парк для взрослых и детей, а также комплекс экстремальных видов спорта. Всего в отеле 1,787 номеров и сьютов.
 
В мексиканском отеле Hard Rock Hotel Cancun примерно 70% номеров расположены так, чтобы из окон открывался красивый вид на Карибское море.  Сам отель прекрасно подойдет путешественникам, предпочитающим «компактный отдых», когда бары, рестораны, спа и развлекательные заведения расположены неподалеку друг от друга.
 
По словам Романа Цаллагова, семейные пары с детьми отдают предпочтение отдыху в еще одном мексиканском отеле  Hard Rock Hotel Rivera Maya, который был неоднократно отмечен наградой World Hotels и рассчитан на 1,200 номеров. Интересное отличие его в том, что территория отеля разделена на две секции: для семей с детьми и «только для взрослых».

 

«Мы действительно заботимся о наших гостях. Именно поэтому в наших отелях есть специальные номера для людей, страдающих от аллергии. Это номера категории Pure – они проходят специальную обработку, в ходе которой устраняется большинство возбудителей аллергии, а также предполагается гипоаллергенные спальные принадлежности» - добавил Роман Цаллагов.

Отели сети прекрасно подходят для семейного отдыха, тут есть все необходимое для организации свадебных торжеств, инсентивов и MICE-мероприятий.

 

Помимо представления  бренда Hard Rock Hotel All Inclusive журналистам рассказали о двух  других проектах компании RCD Hotels. В частности, организаторы представили бренд UNICO, входящий в Leading Hotels of the World. Это отель категории «только для взрослых», и он также работает по принципу «все включено». Примерно 80% постояльцев  этой сети – молодожены. Отели бренда относятся к категории 5* делюкс.

 

 «Хотел также обратить ваше внимание, что в 2019 году мы запланировали открыть еще один отель сети Nobu в Лос-Кабос. Это будет первый отель бренда в Мексике», - рассказал г-н Цаллагов. – Отель будет небольшой, всего на 200 номеров. Также в сентябре 2019 года мы запланировали открытие первого делового отеля Nobu в Чикаго на 115 номеров».

В завершение Ромар Цаллагов добавил, что в планах RCD Hotels - открытие отелей под брендом Hard Rock на Ямайке, что произойдет после 2020 года.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 