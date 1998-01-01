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Anex Tour меняет аэропорт прилета в Доминикане/ TUI впервые запустил рейсы из Франкфурта в Луксор/ Пенсионерка из России утонула на Кипре

Anex Tour меняет аэропорт прилета в Доминикане

Туроператор Anex Tour с 1 января 2019 года меняет аэропорт прилета в Доминикане с Пунто-Кана на Ла-Романа, сообщили в пресс-службе компании. Авиакомпания AZUR air совершает полеты по этому маршруту ежедневно до апреля включительно.

Как уточнили в компании, международный аэропорт Ла-Романа (LRN) находится на юго-восточном побережье Доминиканской Республики рядом с туристическим городом Ла-Романа и курортом Каса-де-Кампо. Расстояние до Пунта-Каны составляет 67 км, до Бока-Чика 90 км.

«Осенью 2018 года мы перевели рейсы из Санкт-Петербурга в аэропорт Ла-Романа, протестировали возможности аэропорта и сочли его оптимальным», — цитирует пресс-служба заместителя гендиректора Anex Tour Яну Муромову.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что прилет в новый аэропорт несколько увеличит время наземных трансферов до ряда популярных курортов, но существенных неудобств туристам это доставить не должно.

TUI впервые запустил рейсы из Франкфурта в Луксор

Крупнейший туроператор TUI впервые запустил рейсы из Франкфурта в древний египетский город Луксор, сообщает газета Egypt Independent. Как отмечает издание, новая полетная программа туроператора будет способствовать развитию культурного и рекреационного туризма в Египте, а также повысит конкурентоспособность и уровень туристических услуг в стране.

«В общей сложности TUI будет выполнять 27 рейсов в неделю из аэропортов Германии в Египет, в том числе 19 рейсов – в Хургаду. Полетная программа в ноябре увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом», — пишет газета.

После того, как в 2015 году прямое авиасообщение между Египтом и Россией было прервано из-за теракта над Синаем, Германия постепенно вышла на первое место по числу иностранных туристов на египетских курортах. В январе 2017 года Германия сняла последние ограничения на поездки туристов в Шарм-эль-Шейх и в регион Южного Синая в целом.

По данным Egypt Independent, немецкие туристы также поместили Хургаду на восьмое место среди самых предпочтительных направлений для летнего отдыха в 2018 году.

Пенсионерка из России утонула на Кипре

Пенсионерка из России утонула во время купания в море рядом с кипрским городком Киссонерга в 8 км от Пафоса, сообщает портал Alpha News.

«На Кипре рядом с Киссонерга утонула 67-летняя туристка из России. Ее обнаружили без сознания спасатели и вытащили из воды», — пишет портал.

Как сообщили в полиции, спасатели вызвали скорую помощь. Женщину увезли в больницу Пафоса, где врачи констатировали ее смерть. По предварительным данным, туристка утонула, однако официальная причина смерти станет известна после вскрытия.

/TOURBUS.RU



