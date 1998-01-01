Новости В следующем сезоне на рынок вернется легендарный Mardan Palace Эксперты комментируют информацию о покупке роскошного турецкого отеля группой Titanic Hotels

Самый роскошный отель Турции Mardan Palace, расположенный в районе Кунду (Анталья), будет продан гостиничной группе Titanic Hotels. Турецкие эксперты полагают, что к сезону 2019 года отель сумеют привести в порядок и запустить продажи следующей весной, - сообщает АТОР. Переговоры между Titanic и Halkbank, банком, который получил отель в свое время за долги Тельмана Исмаилова, находятся в последней стадии. Источники на турецком рынке сообщают, что дело уже фактически решено. Ранее этой весной наш портал сообщал, что отель собирается купить холдинг Rixos Group, но в итоге сделка не состоялась. Председатель совета директоров Titanic Hotels Мехмет Айгюн сообщил журналистам, что на сегодняшний момент его гостиничный бренд является единственным претендентом на Mardan Palace. «Переговоры с представителями банка еще идут, но осталось согласовать только курс доллара, и мы подпишем сделку», – сообщил он. Единственная деталь, которую теперь должны согласовать банк и Titanic, – это определить курс доллара, по которому пройдет сделка. От этого будет зависеть сумма в лирах, которую группа Titanic выплатит банку. Как только этот курс будет согласован, Mardan Palace официально перейдет в собственность Titanic Hotels. В составе этой гостиничной группы 12 действующих отелей в Турции (Анталья, Стамбул и Бодрум) и в Германии (Берлин). Например, российским туристам знакомы такие отели группы, как Titanic Deluxe GolF Belek и Titanic Beach Lara на анатолийском побережье, а также Titanic Deluxe Bodrum на Эгейском взморье. Как полагают турецкие эксперты, Titanic Hotels вполне по силам привести отель в порядок к следующему сезону, если сделка будет подписана на днях. Таким образом, Mardan Palace может вновь появиться в продаже на российском рынке в следующем году. Напомним, что Mardan Palace был открыт в июне 2009 года легендарным «хозяином Черкизона» - бизнесменом Тельманом Исмаиловым (заочно арестован в России по подозрению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия) – и назван в честь его отца Мардана Исмаилова. Инвестиции в проект составили $1,4 млрд. Для декора отеля было использовано более 500 тысяч кристаллов, слоем золота покрыто около 10 тысяч квадратных метров поверхностей. На открытии гостиницы присутствовали тогдашний столичный мэр Юрий Лужков, а также приглашенные звезды - Шэрон Стоун, Ричард Гир, Пэрис Хилтон, Моника Беллуччи и другие. Однако позднее оказалось, что часть работ так и не была оплачена подрядчикам. Из-за дебиторской задолженности подрядчики работ, как и банки, предоставившие кредиты, обратились в суд. Комментируя нам новости о «возвращении» легендарного отеля, Алексан Мкртчян, генеральный директор туристической сети "Розовый слон", отметил: «Mardan Palace уже давно на слуху, но продавец и покупатель никак не договорятся о цене. Там ведь простым косметическим ремонтом не обойдешься, нужна основательная реновация. Но, если они смогут прийти к взаимному соглашению и отель снова будет доступен, то это очень интересно, спрос должен быть хороший». Дмитрий Павлов, директор компании «Интраст Тур», в свою очередь считает: «Не могу сказать, что эта новость очень важна для нашего рынка. Ну, станет на один luxury-отель в Турции больше». В свою очередь, заместитель директора компании «Мегаполюс Турс» Ирина Быковская заявила нам: «Турция пользовалась в этом году очень большим спросом, но не думаю, что покупка отеля Mardan Palace прибавит ей популярности - одним отелем больше, одним меньше. Турция в этом сезоне очень сильно выигрывала в цене, если сравнивать ее с другими направлениями, в том числе и по отелям категории «люкс». Последнее время было достаточно непростым, поэтому многие клиенты смотрят теперь прежде всего на стоимость тура, и сверхдорогие отели их вряд ли массово заинтересуют». /TOURBUS.RU

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