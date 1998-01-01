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Онлайн-сервисы подвели итоги бархатного сезона

Ресурсы Biletix и OneTwoTrip рассказали об изменении стоимости авиабилетов и наиболее популярных направлениях завершившегося осеннего курортного сезона

Самым дорогим перелетом в период прошедшего бархатного сезона стал рейс по маршруту Москва – Лима, - сообщили нам сегодня в пресс-службе интернет-сервиса Biletix. Российская семья из четырех человек заплатила за рейс в столицу Перу 691 796 руб.

На втором месте оказался полет пары туристов из Москвы в Майами стоимостью 605 150 руб. Замыкает тройку рейтинга самых дорогих перелетов путешествие российской семьи из трех человек в Денпасар – столицу острова Бали – стоимостью 451 754 руб.

Что же касается самых недорогих перелетов прошедшего бархатного сезона, то здесь топ-3 возглавил рейс Калуга – Москва за 799 рублей. На втором месте – полет из болгарского Бургаса в Москву, доставшийся российскому туристу за 812 рублей. На третьем месте – рейс из Ростова-на-Дону в Ереван за 820 рублей.

В целом по стране средний чек на авиабилеты на рейсы как по России, так и за ее пределы в период прошедшего бархатного сезона подорожал. Внутренние авиабилеты подорожали с 6 968 до 8 814 рублей, то есть на 26%, за границу – с 17 924 до 19 215 рублей, или на 7,2%.

Единственным подешевевшим направлением в топ-10 самых популярных направлений стали Минеральные Воды: средний чек на авиаперелеты из Москвы в данный регион снизился с 4 852 до 4 570 рублей.

Также в компании отметили, что доля самостоятельных путешественников, отправившихся в сентябре-октябре 2018 года за границу, выросла: если в прошлом году в указанный период доля забронированных по внешним направлениям авиабилетов составляла 38%, то в текущем – 43%. Доля внутренних перелетов, соответственно, снизилась с 62% до 57%.

Самыми популярными внутренними направлениями бархатного сезона в 2018 году стали Сочи, Минеральные Воды, Анапа и Калининград. Наибольшей популярностью среди зарубежных туристических направлений пользовались Тбилиси, Тель-Авив, Тиват, Ереван и Кишинев.

В свою очередь, в компании OneTwoTrip сообщили, что, согласно результатам их исследования, самым дешевым направлением осени оказались Объединенные Арабские Эмираты. Минимальная стоимость недельной поездки на двоих в эту страну составила 43,2 тыс. рублей. Второе место занял Таиланд.

Отдых на курорте Паттайя осенью стоил от 52 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Индия. Курорт Калангут предлагал недельный отдых минимум за 57,6 тыс. рублей.

Спрос на «бархатную» Турцию среди российских путешественников увеличился при этом на 79% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что лидировали, по данным компании, этой осенью не города с морским побережьем, а Стамбул. Следом по популярности идут Анталья и Аланья.

/TOURBUS.RU