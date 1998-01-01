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«Путеводная звезда» вновь отметит лучших профессионалов туриндустрии столицы

В конце ноября в столичном зале «Известия Hall» в 19-й раз пройдет церемония вручения премии «Путеводная звезда»

29 ноября состоится торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда», - сообщили нам в пресс-службе премии.

За почти 20-летнюю историю премия стала ожидаемым и авторитетным событием в сфере туризма. 29 ноября в концертном зале будут объявлены названия лучших столичных отелей, компаний, работающих в сфере делового и въездного туризма, городских фестивалей, гастрономических проектов, архитектурных объектов туристического показа, а также имена лучших консьержей, волонтеров и сотрудников туристической полиции.

Организатор премии «Путеводная звезда» – Комитет по туризму города Москвы.

В конкурсе уже зарегистрировалось более ста участников. Победителя в номинации "Лучшее мероприятие под открытым небом" определят с помощью проекта "Активный гражданин". Голосование уже стартовало на «Активный гражданин», где можно выбрать один из пяти самых запоминающихся фестивалей - "Времена и эпохи", "Путешествие в Рождество", "Круг света", "Спасская башня", "Цветочный джем" – или предложить свой вариант.

Как отмечает председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева, «Москва становится популярным туристическим направлением. Прошедший Чемпионат мира по футболу показал это: он открыл Москву миллионам болельщиков, многие из которых приехали сюда впервые. Круглогодичные фестивали, крупные отраслевые выставки, спортивные мероприятия и развлекательные шоу – событийный календарь Москвы существенно обновился за последние годы и сделал город еще более привлекательным. Мы ожидаем, что до конца года столицу посетит 22,9 млн туристов.

В этом году перед экспертным советом премии «Путеводная звезда» стоит непростая задача – выбрать победителей из тех, кто сделал Москву популярным туристическим направлением и уже доказал свое превосходство на международном уровне, заслужив высокие оценки мировых экспертов и многочисленных туристов».

Лауреатов премии определит экспертный совет, куда вошли руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, председатель Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева, зам. начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве Александр Половинка, президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и другие.

Выбор победителей XIX премии «Путеводная звезда» пройдет в 15 номинациях в два этапа: в результате первого независимые эксперты сформируют шорт-лист претендентов на победу. Лучшие из лучших определятся в результате второго заседания жюри, где детально будет рассмотрен каждый номинант. Такая методика обеспечит максимально объективную оценку деятельности участников конкурса.

При выборе лауреатов жюри будет руководствоваться не только профессиональными стандартами, но и учитывать специфику каждого номинанта: расположение объекта, инфраструктуру, квалификацию персонала.

Основные номинации премии:

1. Лучший отель 5 звёзд;

2. Лучший отель 4 звезды;

3. Лучший отель 3 звезды;

4. Лучший апарт-отель;

5. Лучший мини-отель, хостел;

6. Лучший конгресс-отель;

7. Лучшая компания в сфере MICE;

8. Лучшая компания в сфере въездного туризма;

9. Лучший оператор экскурсионного туризма;

Специальные номинации:

10. Безопасная Москва: лучший сотрудник туристической полиции Москвы;

11. Гостеприимная Москва: лучший волонтёр ЧМ-2018 Москвы;

12. Гостеприимная Москва: лучший консьерж Москвы;

13. Архитектурная Москва: лучший архитектурный объект туристического показа Москвы;

14. Вкусная Москва: лучший гастрономический проект Москвы;

15. Фестивальная Москва: лучшее событийное мероприятие Москвы под открытым небом.

/TOURBUS.RU