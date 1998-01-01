Новый регулярный рейс соединит Петербург с Измиром

Аэропорт Пулково уведомил участников рынка о том, что в течение летнего сезона 2019 года (с 30 мая по 30 сентября) из Петербурга станет осуществляться новый регулярный рейс в Турцию. Причем и направление полетов, и перевозчик будут для Северной столицы новыми, сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Как сообщили в Пулково, в следующем году полеты из Петербурга в Измир станет выполнять авиакомпания Sun Express – «дочка» Turkish Airlines и Lufthansa. При этом из Петербурга прямые регулярные рейсы перевозчик будет осуществлять на современных авиалайнерах Boeing 737-800 дважды в неделю по четвергам и воскресеньями, а в обратном направлении – по пятницам и понедельникам.

«На протяжении многих лет Турция является излюбленным местом отдыха и популярным транзитным пунктом для петербуржцев и жителей Северо-Запада России, – подчеркнул, комментируя новинку, коммерческий директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Евгений Ильин. – Соединяя город на Неве с Измиром, Sun Express предлагает пассажирам новое деловое и туристическое направление, а также возможность продолжить путешествие по широкой маршрутной сети авиакомпании через аэропорт Аднан Мендерес».

В свою очередь, руководитель отдела планирования сети и расписания авиакомпании Sun Express Вилкен Беллман заявил, что «Sun Express всегда стремится расширять возможности для путешествий из базовых аэропортов, и поэтому «Пулково» станет отличным дополнением в нашей карте маршрутов из Измира».

«Мы будем рады приветствовать российских туристов, которые проведут свой отпуск летом 2019 года в Измире и его окрестностях на турецком побережье Эгейского моря», - сказал он, будучи уверенным в востребованности нового направления полетов.

Лидерство Турции на выездном туристическом рынке никто не оспаривает: по итогам 2017 года прямой пассажиропоток между Петербургом и турецкими городами составил 723 тыс. человек, а только за девять месяцев 2018-го он вырос на 23% и превысил 753 тыс. пассажиров. В сезон из Петербурга выполнялись регулярные рейсы в Стамбул, Анталью и Аланью, а чартерные - в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул.

Соответственно, Измир станет четвертым летним регулярным турецким направлением из Петербурга и тем самым, безусловно, только увеличит поток туристов из города на Неве в Турцию.

«В летнем сезоне Турция была абсолютным лидером: на нее приходилось не менее трети всех продаж, - констатирует Улугбек Рашидов, глава представительства компании TBS в Петербурге. – Появление нового направления может только усилить ее позиции на рынке, поскольку у туристов появляются дополнительные возможности познакомиться с иными регионами страны».

Как считают специалисты, Измир и близлежащее побережье Эгейского моря действительно могут оказаться востребованными: они способны предложить как качественный «пляжный» отдых, так и отличные возможности для занятий «активностями» (например, виндсерфингом), а также богатую экскурсионную программу и возможности для поправки здоровья.

Справедливости ради надо заместить, что еще до кризиса 2014 года летние полетные программы в Измир из Петербурга иногда осуществлялись ныне уже ушедшими с рынка компаниями, однако ни одна из них не имела статуса регулярных полетов и, как правило, выполнялась не более 2-3 месяцев в году.

/TOURBUS.RU