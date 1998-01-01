Новости Coral Travel отменяет программу полетов в Гамбию Туроператор и эксперты комментируют неудачную попытку поставить программу чартерных полетов на западноафриканское побережье

По информации АТОР, вчера в системе онлайн-бронирования туроператора Coral Travel пропала возможность забронировать начавшиеся месяц назад туры в Гамбию. В расписании прилетов столичного аэропорта Банжул Юндум также исчезли рейсы авиакомпании туроператора Royal Flight из Москвы. Напомним, что туроператор Coral Travel открыл продажу групповых путевок в Гамбию (маленькую страну на Западе Африки, имеющую выход к Атлантике и представляющую собой «полосу» длиной около 400 км и шириной до 28 км «внутри» Сенегала) на базе чартерной перевозки авиакомпании Royal Flight 30 сентября. Предполагалось, что рейсы из Москвы будут выполняться раз в 10–11 дней до 28 марта. Ценник на путевку стартовал от 110 тыс. на двоих. Как сообщал тогда оператор, «на гамбийском направлении Coral Travel предлагает широкий ассортимент отелей: в продукт-листе туроператора около 40 гостиниц, в основном категории 4 и 3*. По системе питания «все включено» здесь работает около 20% отелей. Особенностью гамбийских гостиниц является их природная вовлеченность. На территории почти каждого отеля можно наблюдать своего рода «мини-заповедники»: это многолетние деревья и густая растительность, среди которых свободно гуляют птицы и обезьяны». По информации оператора, первый рейс в Гамбию был заполнен на 100%, востребованность последующих рейсов также была хорошей. В интервью АТОР Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel, пояснила, что «с середины ноября летать в Гамбию стало невыгодно, но программу можно было сохранить». «Вылеты пришлось отменить из-за того, что с января авиационные власти страны ввели новый аэропортовый сбор в размере 40 долларов с человека», –пояснила г-жа Макаркова. Эту информацию подтвердил и официальный представитель Royal Flight Максим Курашвили. По словам г-на Курашвили, высвободившиеся борта пойдут на альтернативные зимние направления Coral Travel. Поскольку на направлении Гамбия стояло всего три рейса в месяц, отмена программы не будет для компании критичной, добавил представитель Royal Flight. В то же время представители туроператора «Интурист» пока что подтвердили свое намерение продолжать программы в Гамбию. «Мы продолжим летать в Гамбию на базе регулярной перевозки Brussels Airlines и Austrian Airlines по три раза в неделю. Спрос на данный момент соответствует ожиданиям», – рассказали в пресс-службе туроператора. Отметим, что еще в 2016 году Министерство туризма Гамбии открыло в Москве турофис и планировало довести количество россиян, посещающих страну, до тысячи в год. Тогда же власти страны пообещали российским операторам поддержку, в том числе и финансовую, при организации рейсов в страну. Между тем опрошенные нами эксперты отмечали, что нераскрученность направления и необходимость делать прививки от малярии и желтой лихорадки зачастую отпугивали от поездок в Гамбию потенциальных туристов. Так, Михаил Муравьев, генеральный директор туркомпании Ultra Travel Lux, заявил нашему корреспонденту: «Спрос на Западную Африку есть, люди спрашивают туры и едут туда отдыхать, хотя, конечно, говорить о массовом туризме на направлении сложно. Поэтому оценить успешность проекта Coral Travel было непросто. На мой взгляд, если бы они продавали билеты на новый рейс также и в розницу – идея окупилась бы. В этом случае у туристов была бы возможность комбинировать Гамбию с Сенегалом. Сама же Гамбия - страна небольшая, там достаточно ограниченная экскурсионка, хотя пляжи есть, и неплохие». Генеральный директор сети туристических агентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян также считает, что "большинство туристов даже не знают, где Гамбия находится. Чтобы раскачать направление, нужно было два года активной рекламы на телеканалах, радио, журналах ценой около $1 млн в год только в Москве. Это не Coral Travel виноват, Гамбию бы не поднял никто. Для продвижения направления была необходима государственная поддержка со стороны Гамбии, которую страна не оказала. Например, Кипр выделяет колоссальные деньги на рекламу в России, хотя это небогатая страна". В то же время, как рассказал нашему порталу побывавший в ознакомительном туре в Гамбии обозреватель портала «Вести.Туризм» Константин Исааков, «власти Гамбии очень хотели бы видеть у себя российских туристов и стараются активно продвигать свое туристическое направление в России, организовывая, в частности, фам-трипы для операторов и пресс-туры для журналистов. Они, в частности, надеются на наших туристов, предпочитающих «лакшери-отдых». Но увы, для этого в Гамбии есть очень мало ресурсов – здесь не очень представляют, как нужно принимать туристов, нет хороших отелей и ресторанов, слабо развита система столь интересных туристам сафари-парков, долгий авиаперелет. Что же касается населения страны, то оно, конечно, очень добродушное и гостеприимное, но абсолютно нищее». /TOURBUS.RU



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