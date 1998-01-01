Новости «Едем вместе» уехала в неизвестном направлении Петербургская турфирма «Едем вместе» исчезла, оставив без отдыха несколько десятков клиентов

Петербургское турагентство под оптимистичным названием «Едем вместе», отправившее в путешествия по России и за рубеж как минимум несколько десятков человек, не отзывается на звонки, его интернет-сайт прекратил работу, а владелец компании никоим образом не выходит на связь, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. «На протяжении ряда лет нашими основными критериями остаются уважение и индивидуальный подход к каждому туристу, – до сих пор значится на главной странице агентства в одной из социальных сетей. - Опытные менеджеры всегда внимательно выслушают вас и учтут все пожелания для того, чтобы превратить ваш отпуск в сказку». Однако на днях «сказка» для многих из туристов «Едем вместе» закончилась: часть клиентов группы уже подала заявление в прокуратуру против организатора этого проекта. В частности, Виталий Маслов, Сергей Мирный и ряд других туристов, отправленные турфирмой в Грузию, по прилете туда обнаружили, что внесенные ими за перелет, проживание и экскурсии деньги до партнеров так и не дошли. «В Грузии, когда все выяснилось, нам сразу же предложили оплатить услуги самостоятельно, однако многие к такому повороту событий были просто не готовы», - пояснили туристы. Как в этом, так и в ряде других случаев клиенты фактически получили билет в одни конец: все остальные оплаченные ими услуги оказались не забронированы и не оплачены. В произошедшем туристы винят генерального директора туристического проекта «Едем вместе». По словам пострадавших, глава компании Анастасия Вавилина несколько дней назад перестала выходить на связь, а страница компании в интернете оказалась удалена. При этом до случившегося на днях никаких претензий к компании, которая часто реализовывала туры с помощью социальных сетей, не было. Более того: многие клиенты пользовались услугами Анастасии Вавилиной не один год и поэтому полностью ей доверяли. В связи с чем в последнее время переводили деньги за оплату туров на личную банковскую карту главы турфирмы. «Доходило до того, что мы не оформляли почти никаких документов – все делалось на честном слове, а благодаря многолетнему сотрудничеству никаких подозрений действия руководителя турфирмы не вызывали», - говорят пострадавшие. О стремительном сворачивании дел свидетельствует и незавершенный ремонт в офисе турагента: часть стройматериалов после того, как сотрудники компании быстро съехали, так и осталась брошена на лестничной площадке. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тур-проект «Едем вместе» зарегистрировано в Петербурге как микропредприятие с численностью сотрудников в 4 человека и уставным капиталом в 10 тыс. рублей, а генеральным директором и единственным владельцем компании действительно значится Анастасия Вавилина. Ее действия юрист Сергей Семенов квалифицирует как мошенничество (ст. 159 УК РФ). «В данном случае клиенты попали в очень проблемную ситуацию, поскольку турагент не имеет фингарантий и рассчитывать на какую-либо компенсацию можно только в том случае, если удастся привлечь к ответственности главу предприятия, - говорит он. - Поскольку его местонахождение пока неизвестно (так же как и финансовое состояние турфирмы), говорить о вероятности получения компенсаций преждевременно». При этом эксперты не исключают, что агентства с рынка могут уходить и по чисто экономическим причинам. Как считает, к примеру, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, «происходит укрупнение бизнеса, средние и небольшие компании на массовых направлениях оказываются в зоне риска, вынуждены сворачивать деятельность или уходить в нишевый продукт. Особенно ситуация усложняется для турагентств: в связи с постоянной минимизацией размера комиссии они вынуждены искать новые источники дохода, и это получается не у всех». /TOURBUS.RU

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