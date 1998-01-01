Новости Российские туроператоры, работающие на турецком направлении, переходят с доллара на евро Эксперты обсуждают, скажется ли на стоимости путевок в Турцию их перерасчет в европейской валюте

По информации АТОР, ряд туроператоров, среди которых ANEX Tour, Coral Travel и Sunmar, переходит на расчеты в евро на турецком направлении. Так, Coral Travel проинформировал агентства о том, что «оплата туров по направлению Турция, забронированных с 6 ноября 2018 г., будет приниматься Coral Travel в рублях по внутреннему курсу условной единицы «евро». Данные изменения будут отражены в поиске тура и документах бронирования». Аналогичные правила вступили вчера в силу у туроператора Sunmar, а также у ANEX Tour. В ряде других крупных компаний, которые оперируют на турецком направлении, сообщили, что не исключают переход на евро по Турции до начала летнего сезона 2019 года. Такую вероятность, например, рассматривают в «Интуристе». О постепенном переходе на евро нашему порталу сообщили и в компании TEZ Tour. Причиной смены расчетной валюты туроператоры называют ценообразование турецких отельеров. Сейчас большинство из них, поясняют туроператоры, выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки. Для россиян и туристов из стран СНГ цена из евро конвертируется в доллары США. При этом переход на евро, скорее всего, не окажет значительного влияния на конечные цены турпакетов, считают эксперты АТОР. По их словам, во-первых, автоматически «приравнивать» прежние цены в долларах к евро никто не будет – в условиях крайне конкурентного рынка это невыгодно никому. Например, у ANEX Tour топливный сбор на рейсах в Турцию, ранее бывший равным 40 долларам, уже отражается как 35 евро, то есть в соответствии с курсом доллара к евро. То, что тур, стоивший 500 долларов, после перехода не будет стоить 500 евро, а цены будут корректно пересчитаны, подтверждают и в «Интуристе». Во-вторых, евро в качестве расчетной валюты имеет преимущество перед долларом: дело в том, что, переводя для россиян цены из евро в доллары, турецкие отельеры закладывают процент на курсовые колебания в этой паре валют. Соответственно, с переходом на евро в расчетах с туроператорами эта величина в нетто-цене уже не будет присутствовать, так как делать двойную конвертацию, т.е. переводить тарифы из евро в доллары, отельерам уже не придется. Как отметили в беседе с нами в пресс-службе туроператора TEZ Tour, «переход на контракты с Турцией в евро не окажет какого-либо существенного влияния на спрос, так как не скажется на конечной рублевой цене туристического продукта. В рамках объявленного правительством курса на дедолларизацию экономики, мы также постепенно переходим на контракты с Турцией в евро». Напомним, что согласно данным турецкой стороны, российский турпоток в Анталью с января по сентябрь 2018 года составил рекордные 4,13 млн прибытий, это почти на 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Всего Турцию за восемь месяцев года посетил почти 21 млн иностранных туристов, это на 23% больше, чем в прошлом году, когда в стране побывали 32,4 млн туристов. По итогам текущего года в Турции ожидают 40 млн иностранных туристов, в том числе 5,5 млн российских. При этом в минувшем году Анталью посетили 3,8 млн российских туристов, что также стало рекордным показателем за все годы. /TOURBUS.RU

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