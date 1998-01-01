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За развитие российского туризма будет отвечать Сергей Галкин

Назначен новый заместитель министра экономического развития России, отвечающий за развитие рынков внутреннего и въездного туризма

Вопросы развития отечественного туризма будет курировать новый заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"В этой должности Сергей Галкин будет курировать проектную деятельность министерства, в том числе развитие рынков внутреннего и въездного туризма. Кроме того, в сфере его ответственности останутся вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства", — отметили в Минэкономразвития.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Сергея Галкина заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующий документ за подписью от 3 ноября опубликован на сайте правительства.

До этого Сергей Галкин возглавлял Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития. Сергей Галкин стал одиннадцатым заместителем у министра экономического развития Максима Орешкина. Всего, согласно постановлению о министерстве, у главы Минэкономразвития может быть 12 заместителей.

Г-н Галкин родился в 1984 году, в 2005 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ, в 2010-2016 годах работал аналитиком в "ВТБ Капитале", где главным экономистом в 2012-2013 годах работал Максим Орешкин.

В 2017 году Сергей Галкин занял должность советника министра экономического развития РФ, в октябре 2017 года возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций. Таким образом, непосредственно с туристической отраслью г-н Галкин ранее связан не был.

Напомним, что в конце сентября Максим Орешкин объявил представителям СМИ, что в министерстве будет создан новый департамент, отвечающий за туристическую отрасль.

Ранее, в начале сентября, президент Владимир Путин подписал указ о передаче функции регулирования в сфере туризма Министерству экономического развития. Представители власти и профессионалы туротрасли тогда положительно оценили данное президентское решение.

Так, зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов назвал передачу туризма в ведение Минэкономразвития ожидаемым событием.

"Экономическая политика в нашей стране должна способствовать развитию индустрии туризма. Для того, чтобы увеличить турпотоки, нужны вложения в туристскую инфраструктуру, именно благодаря профильному министерству мы сможем более эффективно привлекать инвестиции в эту сферу экономики. Выстроить рынок таким способом, чтобы соотношение цена – качество было конкурентоспособным и устраивало туристов", — отметил г-н Кривоносов.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько также считает, что передача Ростуризма Минэкономразвитию — результат растущего экономического значения туризма.

«Не секрет, что правительство России планирует увеличить показатели экспорта услуг до 100 млрд долларов к 2024 году. Значительная часть экспортных услуг относится к сфере туризма, кроме того, от него в большой степени зависит и экспорт транспортных услуг, услуг в сфере культуры и общественного питания, поэтому повышенное внимание к туризму со стороны экономического блока закономерно», — сказал он.

/TOURBUS.RU