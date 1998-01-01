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Летом и осенью «Розу Хутор» посетили почти миллион туристов

Горный курорт «Роза Хутор» подвел итоги летнего сезона, продолжавшегося с 27 апреля по 5 ноября

На горном курорте «Роза Хутор» завершился летний сезон-2018, который продолжался с 27 апреля по 5 ноября, - сообщили нам в пресс-службе всесезонного комплекса. За это время на курорте побывали почти 900 тысяч гостей, как и за аналогичный период 2017 года. При этом средняя загрузка отелей «Роза Хутор» в высокий сезон (с 1 июня по 30 сентября) превысила прошлогодний показатель на 5% и составила 65%.

Прошедший летний сезон был ознаменован проходившим в России Чемпионатом мира по футболу. Гости курорта также не остались в стороне от главного футбольного события четырехлетия. В «Роза Долине» на высоте 560 метров над уровнем моря в течение месяца работал Горный парк футбола, где болельщики могли смотреть прямые трансляции матчей на огромном экране и слушать живые послематчевые разборы игр. Ежедневно мероприятия парка посещали около 10 тысяч человек, а всего за месяц мундиаля - около 300 тысяч человек.

Впервые со времен зимней Олимпиады-2014 курорт принял рекордное количество иностранных гостей. Футбольные болельщики из более чем 70 стран мира проживали в отелях курорта, а также приезжали с однодневными экскурсиями.

В ходе летнего сезона «Роза Хутор» продолжал совершенствовать сервис, инфраструктуру, запускать новые туристические продукты, культурно-развлекательные, образовательные проекты. На курорте начали работать Детская горная академия, предлагающая увлекательные интерактивные занятия для детей о мире гор в игровом формате квестов и викторин, а также веревочный городок «Йети Джунгли» на высоте 1350 метров.

На семейную аудиторию было рассчитано и уникальное театрально-цирковое шоу «Легенда Лайзо», премьера которого успешно прошла летом. Большой интерес гостей курорта вызвал интерактивный Музей археологии, открывший свои двери для посетителей в этот летний сезон.

В его коллекции - исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории курорта в 2010-2014 годах. Полученный материал иллюстрирует богатую историю региона.

Стала интереснее и экскурсионная программа курорта. В природном парке водопадов «Менделиха» проложен новый экологический маршрут. К ранее открытым для посещения трем водопадам - Менделя, Чара, Червонный в этом сезоне добавились еще четыре – Мишкин грот, Айя, Снежное русло и Золотой. Высота Золотого составляет 77 метров, это самый высокий в окрестностях Сочи водопад.

Гости курорта могли вновь успешно совмещать горный и пляжный отдых. При этом пляж курорта «Роза Хутор» в Имеретинской долине в этом летнем сезоне впервые был удостоен экологического сертификата качества – Голубого флага.

Значительный приток гостей на курорт обеспечил и масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом LiveFest Summer, прошедший в августе. Более пяти тысяч зрителей собрались на «Роза Хутор» чтобы послушать «музыку на высоте».

Артисты и гости фестиваля, среди которых Земфира, группы Therr Maitz и Pompeya, поэт и музыкант Дельфин, стали участниками различных экологических инициатив курорта. Особое место в этом занимают изучение и охрана популяций редких животных и растений, раздельный сбор отходов, энергосбережение.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин отметил: «Прошедший сезон показал, что популярность летнего отдыха в горах набирает обороты. Нашим гостям интересна окружающая природа, ее красоты - они готовы отправляться в дальние пешие походы, наслаждаться воздухом, тишиной, уединением. Поэтому мы должны ответить на этот запрос и планируем совместно с Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником развивать новое направление – экотуризм.

К следующему летнему сезону мы существенно расширим карту пеших горных троп, отправной точкой которых и будет «Роза Хутор».

С 6 ноября на «Роза Хутор» закрыты для проведения плановых ежегодных регламентных работ основные канатные дороги курорта, в частности «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», ведущие на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря). Безопасность и техническая исправность объектов инфраструктуры являются одним из главных приоритетов в работе курорта «Роза Хутор».

В период профилактики перечисленных канатных дорог гости «Роза Хутор» могут воспользоваться канатной дорогой «Стрела», поднявшись из «Роза Долины» на отметку Роза-1600.

Начало горнолыжного сезона 2018/2019 запланировано на 14 декабря, а посвященный этому традиционный праздник День «Роза Хутор» состоится 22 декабря.

/TOURBUS.RU