Новости Остается неделя до окончания четвертого семестра в онлайн-академии Испании Счастливчики выиграют два билета в Мадрид!

«ИСПАНСКИЕ ГОРОДА – ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО» - так называется новый специальный курс онлайн академии «Испания», который активно продолжает свою работу. Задача курса – привлечение внимания к пятнадцати городам Испании, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Их архитектурная, художественная и культурная ценность колоссальна. В программу также включены более десятка отелей государственной сети гостиниц-парадоров Испании, расположенных в городах ЮНЕСКО. В каких именно, вы узнаете из этого курса. Как всегда, никаких экзаменов! Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться по адресу: www.spain-academy.ru. Главный приз – два авиабилета по маршруту «Москва–Мадрид–Москва» плюс испанские сувениры. Срок обучения всего один месяц по 15 ноября. Уже более ста менеджеров турфирм стали студентами онлайн-академии. Так что надо поторопиться! Еще раз адрес в Интернете: www.spain-academy.ru.

Удачи!

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