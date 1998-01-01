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06 ноября
Остается неделя до окончания четвертого семестра в онлайн-академии Испании
Счастливчики выиграют два билета в Мадрид!
«ИСПАНСКИЕ ГОРОДА – ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО» - так называется новый специальный курс онлайн академии «Испания», который активно продолжает свою работу.
Задача курса – привлечение внимания к пятнадцати городам Испании, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Их архитектурная, художественная и культурная ценность колоссальна.
В программу также включены более десятка отелей государственной сети гостиниц-парадоров Испании, расположенных в городах ЮНЕСКО. В каких именно, вы узнаете из этого курса.
Как всегда, никаких экзаменов!
Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться по адресу: www.spain-academy.ru.
Главный приз – два авиабилета по маршруту «Москва–Мадрид–Москва» плюс испанские сувениры.
Срок обучения всего один месяц по 15 ноября. Уже более ста менеджеров турфирм стали студентами онлайн-академии. Так что надо поторопиться!
Еще раз адрес в Интернете: www.spain-academy.ru.
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