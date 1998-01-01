Новости Крупнейший круизный оператор Татарстана "Волжские путешествия+" объявил о невозможности выполнить свои обязательства Из-за неурегулированности статуса речных круизов пострадавшие туристы могут не получить страховые выплаты

Ростуризм исключил из реестра круизную компанию "Волжские путешествия+" в связи с прекращением туроператорской деятельности, - сообщает cайт туристического ведомства. "31 октября 2018 года туроператор "Волжские путешествия+" уведомил Ростуризм о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнить все обязательства по договорам о реализации турпродукта. Приказом ведомства от 1 ноября компания исключена из единого федерального реестра туроператоров", — говорится в сообщении. Как отметили в Ростуризме, прекращение туроператором деятельности не освобождает его от обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам о реализации туристского продукта. "В связи с наступлением страхового случая, турист (его законный представитель) или иной заказчик туристского продукта вправе предъявить непосредственно АО "Объединенная страховая компания" ("ОСК") письменное требование о выплате страхового возмещения", — пояснили в ведомстве. Отметим, что крупнейший в Татарстане круизный перевозчик "Волжские путешествия+" работал на рынке с 1990 года. Компания организовывала речные путешествия по Волге, а также морские круизы по Черному морю и за рубежом. При этом минувшим летом появилась информация, что туроператор испытывает финансовые трудности. Туристы в соцсетях также неоднократно жаловались на компанию и требовали с нее деньги за несостоявшиеся круизы. В свою очередь, туроператор им предлагал перебронировать круиз до завершения навигации в 2018 году или на навигацию 2019 года, а также встать в очередь на получение денег. Так, этим летом региональный портал «Реальное время» сообщал, что «в июне этого года компания «Волжские путешествия» перестала отправлять клиентов в оплаченные туристические туры на теплоходах «Очарованный странник» и «Борис Полевой». Владелец компании Вячеслав Самолин в интервью одному из местных СМИ называл в качестве основной причины срыва резкий рост стоимости дизельного топлива. Но теплоходы не выходили в плавание по всем маршрутам, а значит, топливо не расходовалось. В действительности запрет на эксплуатацию судов наложила федеральная служба речного судоходства, признав угрозу безопасности граждан. По неофициальной информации, у одного теплохода сгорел дизель-генератор, у другого погнулось перо руля. Одним словом, теплоходы не были подготовлены к навигации». Кроме того, в мае «Интерфакс» сообщал, что трехпалубный теплоход "Очарованный странник" сел на мель на реке Сура в Воротынском районе Нижегородской области. Теплоход совершал рейс из Казани в Москву. На борту находились 142 пассажира и 57 членов экипажа, они не пострадали. В минувшем месяце СМИ Татарстана сообщили, что «после массовой отмены рейсов общей стоимостью почти 5 млн рублей «Казанская судоходная компания» — собственник теплохода «Очарованный странник» — расторгла договор аренды с «Волжскими путешествиями+» и перезаключила его с новым эксплуатантом, нижегородской туристической компанией «Капитал-Трэвэл». По данным Ростуризма, компания застрахована в АО "ОСК" на сумму 500 тыс. руб. Между тем руководитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов отмечает, что пострадавшие туристы могут не получить возмещение даже из этой небольшой суммы. По его словам, «до сих пор нет единого мнения, считать круиз турпродуктом или нет. В 132-ФЗ про это ничего не сказано, а по факту круизный лайнер – это плавучая гостиница. Поэтому, если туроператор не предоставляет транспортировку клиентов к месту старта круиза или в комплекте с ним не идет авиабилет, то всё будет зависеть от лояльности и позиции страховщика». /TOURBUS.RU

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