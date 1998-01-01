Новости «Библио Глобус» решил сделать ставку на зимний Крым Наши эксперты сомневаются, что зимние программы привлекут на полуостров новых туристов

Как рассказали нам сегодня в пресс-службе «Библио Глобуса», полетная программа оператора «Курорты Крыма» продлена с конца октября на весь осенне-зимний сезон и будет представлена двумя рейсами в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Симферополя на лайнерах А-321 компании Red Wings. В осенне-зимнем сезоне в Крыму компания предлагает для размещения более 150 отелей различной категории, начиная от самых экономичных вариантов до гостиничных объектов класса VIP. “В этом году мы наблюдаем повышенный интерес к турпакетам в Крым у наших клиентов. Объем продаж по направлению за летний сезон 2018 превысил прошлогодние показатели на 24,5%. На осенне-зимние даты бронирования идут также довольно активно, спрос на 21% превышает прошлогодний, а глубина продаж достигает января 2019 года. Учитывая данные показатели, компанией принято решение о продлении полетной программы в предстоящем сезоне”, — прокомментировали это решение в пресс-службе туроператора. В компании добавили, что курорты Крыма в межсезонье станут отличной альтернативой перегруженным туристическим направлениям и будут интересны путешественникам для экскурсионного, активного и оздоровительного отдыха. Санатории и пансионаты Крыма предоставляют большое разнообразие лечебно-оздоровительных программ для всех категорий туристов. Любители активного времяпрепровождения также найдут занятия по душе — горнолыжные комплексы на горе Ай-Петри и в районе Ангарского перевала предлагают трассы различного уровня для катания на горных лыжах, сноубординга и других видов зимнего спорта. По данным «Библио Глобуса», минимальная стоимость туров в Крым на осенние даты этого года, включая авиаперелет, размещение в отеле 3* на 7 ночей и питание по системе “завтраки”, составляет 11,9 тыс. рублей на человека, на новогодние даты - 35 тыс. рублей. В лидерах спроса сейчас — курорты Южного побережья Крыма от Ялты до Алушты, далее по популярности следуют курорты Восточного и Западного побережья. Между тем, комментируя новую зимнюю программу оператора, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил нашему корреспонденту: «Крым – не зимнее направление, его нельзя пока сравнить с Сочи, там нет современных горнолыжных курортов, поэтому большого потока туда на зимний отдых не будет. Последние годы власти Сочи и Крыма много говорят о том, что направления станут круглогодичными, но Сочи удалось значительно продвинуться в этом направлении, Крым пока отстает. Крым и летом проигрывает Краснодарскому краю. Для сравнения: этим летом соотношение продаж и загрузки Крым – Сочи было у нас один к трем, а на зиму получается один к десяти. В Сочи - больше возможностей для зимнего отдыха и лучше развита инфраструктура. Кроме горнолыжных курортов там множество санаториев, пользующихся широкой известностью и популярностью. Крым же как место для курортно-санаторного отдыха на российском рынке также не известен, к сожалению». Со своей стороны Анастасия Бартоломеева, пресс-представитель компании «Магазин путешествий», заявила нам, что «крымское направление пользуется у наших туристов высоким спросом и имеет большую возвратность. Многие обращаются и бронируют туры повторно, для того чтобы посмотреть те объекты, которые не успели в первый раз.

Межсезонье - благоприятное и комфортное время для экскурсионных программ. Можно найти недорогой авиабилет, перелет занимает всего 2,5 часа. Сейчас бронируют программы на Новый год и Рождество, популярны как туры на уик-энд, так и обзорные экскурсионные туры по полуострову». Отметим, что в минувшем месяце министр курортов и туризма региона Вадим Волченко утверждал, что уже более 6,16 млн туристов посетили Крым с начала года, что на 29% больше, чем за тот же период годом ранее и больше, чем за весь рекордный 2012 год. Г-н Волченко сообщил также, что в среднем один турист тратит на отдых в Крыму от 44 до 90 тыс. рублей. "Таким образом, за 9 месяцев 2018 года общий поток туристов создал оборот денежных средств порядка 400 млрд рублей", — заявил глава Минкурортов региона. Также сообщалось, что Ростуризм рассчитывает, что в 2018 году Крым примет около 6,5 млн отдыхающих. В минувшем году турпоток в Крым сократился, по данным властей региона, на 3% — до 5,4 млн человек. /TOURBUS.RU

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