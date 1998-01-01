Новости В Москве наградили лучших профессионалов туриндустрии страны В столице прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса Ростуризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

В минувшую пятницу в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Конкурс проводится Ростуризмом совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями ежегодно с 2013 года. Он призван содействовать росту качества обслуживания в туриндустрии, повышению престижа туристских профессий и востребованности выпускников отраслевых образовательных учреждений на рынке труда, способствовать привлечению квалифицированных специалистов и продвижению передового опыта в индустрии гостеприимства. В этом году конкурс проходил в 62 субъектах Российской Федерации. За шесть лет количество участников конкурса увеличилось больше, чем в пять раз. В этом году состязание традиционно проходило в два этапа: сначала на уровне субъектов РФ, а также отраслевых объединений, затем на федеральном уровне. Участниками стали сотрудники ресепшен гостиниц, горничные, менеджеры туристических агентств, гиды. В трех специальных подноминациях состязались менеджеры по детско-юношескому туризму, специалисты в сфере доступного туризма и гиды-переводчики. В федеральном этапе приняли участие 110 специалистов из 40 регионов России. В этом году лучших профессионалов туризма наградил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв Он отметил, что за время работы Федеральной целевой программы по развитию внутреннего туризма до 2018 года ситуация с кадрами в туризме поменялась, заметил в беседе с журналистами Николай Королев: «Когда мы начинали работу с ФЦП, была задача некоего ликбеза, а сейчас мы вышли на этап совершенствования. Думаю, новая программа ФЦП на 2019-2025 годы поставит новые критерии, позволит добиться новых показателей- и с точки зрения вовлеченности в процесс повышения квалификации в том числе». Клиент сейчас более востребованный, подчеркнул замглавы Ростуризма. «И мы можем сказать, что качество обслуживания во многих наших туристических компаниях и средствах размещения стало намного лучше. Нам важно, чтобы туристы приезжали в Россию. Мы сейчас ставим задачу развития не только внутреннего, но и въездного туризма. Наибольший потенциал с точки зрения туристических потоков – ориентирование на въездные потоки. Перед страной стоит задача увеличить экспорт услуг до $100 млрд, а в туристической сфере мы должны увеличить экспорт услуг до $15 млрд. К этой серьезной цифре мы должны подойти к 2024 году», - подчеркнул Николай Королев. «Этот конкурс – некий стоп-кадр. Возможность посмотреть, что уже сделано и достигнуто, посмотреть, какие открываются новые цели и задачи. Мы с вами делаем одно общее дело, работаем в общей связке: менеджеры по туризму, отели, музеи, и мы все делаем для того, чтобы наш турист был доволен, чтобы туризм развивался», - заметила победитель в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» Екатерина Сизова, руководитель отдела внутреннего туризма туристического агентства «Белка-тур». Второе место в этой номинации эксперты присудили Марии Голынской – исполнительному директору ООО «Северное сияние» (Республика Карелия). На третье место вышла Наталья Шанина – менеджер по туризму ООО «Армада» (Томская область). В номинации «Лучший экскурсовод (гид)» на первом месте Елена Ахматовская – экскурсовод из Москвы (Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров). Второе место присуждено Юлии Шаталиной – экскурсоводу ООО «Хостинский отдых» (Краснодарский край). Третье место: Егор Пронин – индивидуальный предприниматель (Тульская область). Первое место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» заняла Ирина Гришина – горничная отеля «Казанская Ривьера» (Республика Татарстан). На втором месте Татьяна Данилова – горничная отеля «Байкал Бизнес Центр» (Иркутская область), на третьем месте Наталья Хубалиева – горничная комплекса «Курганово» (Свердловская область). Победители в специальных подноминациях: «Менеджер по детско-юношескому туризму» – заместитель директора ООО «ТК «Интелтур» Тамара Журавлева (Вологодская область); «Специалист в сфере доступного туризма» – гид ООО «Агентство путешествий ТоджаТур» Чингиз Дугержаа (Республика Тыва). /TOURBUS.RU

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