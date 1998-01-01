Билеты на чартеры стали поступать в свободную продажу

Российские авиаперевозчики все больше учитывают интересы самостоятельных путешественников, запуская не только регулярные рейсы по востребованным направлениям отдыха, но и открывая свободную продажу билетов на чартеры, - сообщает наш корреспондент.

В частности, авиакомпания Azur Аir на своем сайте уже предлагает самостоятельно купить билеты из Москвы по целому ряду «отпускных» направлений. Например, в Дубай (ОАЭ), Камрань (Вьетнам), Санью (Хайнань), Пунта-Кану (Доминикана) и Варадеро (Куба). При этом с вылетом из Петербурга самостоятельно организующим поездки туристам доступны на ее рейсах билеты в Санью и Варадеро.

В свою очередь, авиакомпания Nord Wind увеличила объемы продаж билетов на регулярные рейсы из Москвы. Однако «изюминка» этого процесса заключается в том, что в статус регулярных переведена часть чартерных рейсов. В частности, из Москвы билеты можно приобрести на Кубу. В планах перевозчика и дальнейшее изменение статуса полетных программ: со временем могут превратиться в регулярные рейсы на Ямайку, а также в Мексику и Оман.

При этом очевидно, что подобные перемены в первую очередь ориентированы на самостоятельных туристов, которые сами способны собрать пакет услуг из нескольких компонентов.

В качестве продолжения тенденции сокращения чартерной перевозки в пользу регулярной следует расценивать и появление целого ряда новинок этого сезона. Например, 28 октября «Аэрофлот» выполнил первый прямой рейс из Москвы на Шри-Ланку: его Airbus-А330 станет летать из Шереметьево в Коломбо регулярно, пять раз в неделю.

При этом PR-ди⁠ректор ICS Travel Group Анна Филатовская, оценивая влияние появления новинки на рынок, уже заявила, что «прямая перевозка оживила спрос и бронирования идут намного активнее, чем в прошлом году». Очевидно, что рейс «Аэрофлота» во многом будет ориентирован как раз на самостоятельных путешественников, которые, купив билет на него, без проблем смогут добраться на остров с целью отдыха.

Вместе с тем говорить о каком-то явном кризисе чартерной перевозки пока не представляется возможным по экономическим причинам. Поскольку чартерная перевозка, несмотря на некоторые недостатки, по-прежнему остается дешевле регулярной, совсем уходить как от услуг специализирующихся в этом сегменте перевозчиков, так и от продажи и покупки «пакетных» туров, никто не собирается.

Причина? «Пакетные» туры с использованием чартеров, особенно на востребованных у клиентов направлениях, остаются примерно на 20-30% дешевле самостоятельно организованных поездок, – оценивает советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. – В условиях, когда массовый турист по-прежнему старается экономить, это особенно для него важно».

Неудивительно и то, что переформатирование чартеров в регулярные рейсы происходит, в первую очередь, на дальних зимних направлениях (Куба, Доминикана, Вьетнам и т. д.). Поскольку в этом случае расходы туристов изначально выше и на отдых отправляются, в основном, достаточно платежеспособные россияне, они более склонны и к приобретению билетов отдельно.

Впрочем, все происходящее вполне укладывается в общий тренд турбизнеса России, когда услуги все чаще бронируются клиентами напрямую, без участия посредников.

/TOURBUS.RU