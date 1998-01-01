Новости Осенний Workshop «Турбизнес» - три страны, тридцать городов и сотни деловых встреч Завершилось традиционное осеннее роуд-шоу «Турбизнеса» по главным городам России и ближнего зарубежья

Двадцать семь крупнейших городов России, а также три мегаполиса Беларуси и Казахстана посетили этой осенью участники главного регионального туристического роуд-шоу страны – Workshop «Турбизнес». Деловые профессиональные workshop «Турбизнес» проводятся с 1998 года, и за 20 лет было проведено более семисот деловых встреч в семи десятках городов России и стран СНГ. За эти годы постоянно увеличивались и число участников роуд-шоу и охват регионов, менялись и модернизировались формы деловых мероприятий. Так, прошедшей отдел workshop «Турбизнес» очень активно организовывал не только региональные workshop, но и роуд-шоу ведущих туристических стран, которые проходили совместно с представительствами по туризму Израиля, Кубы, Марокко, стран Вышеградской четверки. Среди наиболее активных участников прошедшей осенней серии workshop - зарубежные представительства по туризму, российские горнолыжные и спа-курорты, гостиничные комплексы, ведущие туроператорские компании. Темы прошедших в регионах более 150 мастер-классов и презентаций были необычайно разнообразны – это и отдых в России, и программы зимнего отдыха в станах Балтии, в Западной Европе и на Средиземноморье, лечебные и горнолыжные туры и многое другое. Как отметил в беседе с нами генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян (Ростов-на-Дону), «такие роуд-шоу очень нужны регионам. Они дают отличную возможность пообщаться с представителями отелей, туроператоров, турофисов. У многих региональных компаний просто нет лишних денег и они не могут отправить своего представителя в Москву на период туристических выставок. Сегодня в регионах у туркомпаний - целый комплекс взаимосвязанных проблем. Здесь ниже средний чек на турпродукт ввиду более низкой платежеспособности населения. Поскольку здесь небольшая конкурентоспособность, представлено меньше направлений, и какие-то интересные направления, такие как Мексика, Доминикана и Куба, вообще не предлагаются - туда можно попасть только через Москву, а сложная логистика означает более высокую стоимость тура. Также стоит упомянуть и ситуацию с банкротствами крупных туроператоров. Визы – это тоже отдельная тема. В Астрахани, например, вообще нет визовых центров. Конечно, нужно думать над решением этих и многих других проблем, и стараться решать их вместе с туроператорами – участниками региональных роуд-шоу».

Осенняя серия workshop «Турбизнес» завершилась совсем недавно, но уже активно идет подготовка к следующему, весеннему региональному роуд-шоу. Первый workshop «Турбизнес»-2019 начнется 18 марта в Белгороде и пройдет в 24 городах Центральной России, Поволжья, Юга страны, Урала и Западной Сибири. Кроме того, участники роуд-шоу посетят и наших соседей в Минске, Астане и Алма-Ате, а завершится весенняя серия workshop «Турбизнес» «Турбизнес» 16 апреля на берегах Каспия - в столице Азербайджана. Уже в третий раз в рамках workshop «Турбизнес» в последние зимние дни в двух российских столицах также пройдут приобретающие все большую популярность «Фестивали Круизов». 20 февраля это главное профессиональное событие круизного рынка страны пройдет в Москве, а 27 февраля - в Петербурге. До встречи на весеннем региональном роуд-шоу «Турбизнес» - 2019!

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